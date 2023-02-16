Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã đưa thi thể nam thanh niên tử vong dưới chân cầu Tiên Sơn vào bờ.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết vào khoảng 14 giờ chiều 16/2, người dân đang lưu thông trên cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phát hiện một nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống cầu.

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm đó, nam thanh niên mặc quần jean xanh, áo phông màu xám đang ngồi phía sau xe máy một người đàn ông di chuyển theo hướng quận Hải Châu đi quận Ngũ Hành Sơn. Đến giữa cầu thì bất ngờ thanh niên xuống xe và nhảy xuống cầu.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm đó, nam thanh niên mặc quần jean xanh, áo phông màu xám đang ngồi phía sau xe máy một người đàn ông di chuyển theo hướng quận Hải Châu đi quận Ngũ Hành Sơn. Đến giữa cầu thì bất ngờ thanh niên xuống xe và nhảy xuống cầu.

Thông tin từ Zing cho biêt thêm ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH TP Đà Nẵng tiếp cận hiện trường. Khoảng 15 phút sau, nạn nhân được tìm thấy cách đó không xa.

Thi thể của nạn nhân - Ảnh: Zing News

Được biết, nạn nhân là anh N.T.H. (SN 1987, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) và người người lái xe là cha của nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự và nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

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