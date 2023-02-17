Án mạng ở Bình Phước: Sát hại người tình một cách tàn nhẫn rồi uống thuốc diệt sâu để tự tử

Xã hội 17/02/2023 14:54

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Hớn Quản tiến hành điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị người tình sát hại, dìm xuống chậu nước tử vong.

Theo thông tin từ Zing, cho biết vào khoảng 4h50 ngày 17/2, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, tiếp nhận tin báo của Trung tâm y tế huyện về việc chị Nguyễn Thị Lý (SN 1984 trú ấp Long Bình, xã Tân Quan) nhập viện đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Nhanh chóng xác minh, bước đầu cơ quan Công an xác định chị Lý sống chung như vợ chồng với Lê Văn Ga (SN 1978, trú ấp Đồng Xuân, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) từ tháng 11/2022 đến nay. Trong quá trình sinh sống, cả 2 người thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 12/2, Ga dọn ra ở riêng và không còn sống chung với chị Lý.

Án mạng ở Bình Phước: Sát hại người tình một cách tàn nhẫn rồi uống thuốc diệt sâu để tự tử - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Khoảng 4h ngày 17/2, chị Lý đang đánh răng trong phòng vệ sinh, thì bất ngờ bị Ga dùng hung khí tấn công. Lúc này, anh Nguyễn Khắc Hùng (SN 1992, em trai chị Lý), ở nhà kế bên, nghe chị Lý kêu cứu liền chạy sang, phát hiện trong phòng vệ sinh nhà chị Lý đang bật đèn, tiếng của chị Lý kêu trong phòng vệ sinh.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm nhìn qua cửa thông gió nhà vệ sinh, anh Hùng phát hiện Ga đang dìm đầu chị gái mình xuống chậu nước. Thấy vậy, anh Hùng phá cửa vào thì Ga bỏ chạy. Chị Lý được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Lê Văn Ga sau đó đã bị Công an H.Hớn Quản bắt giữ khi đang trốn tại ấp Long Bình, xã Tân Quan.

Án mạng ở Bình Phước: Sát hại người tình một cách tàn nhẫn rồi uống thuốc diệt sâu để tự tử - Ảnh 2

Nghi phạm Lê Văn Ga và con dao được tìm thấy tại hiện trường - Ảnh: Báo Thanh Niên

Khi bị bắt, Ga khai nhận với công an là mình đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ga được lực lượng công an đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Hớn Quản, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cứu chữa.

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị người tình dìm nước tử vong.

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