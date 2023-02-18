Theo anh Đạt, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17/2. Lúc này anh ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 18/2, anh Lâm Anh Đạt (shipper, 24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành) cho biết, hiện anh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y C17 (TP Đà Nẵng), sau khi bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí đánh gãy cả hai tay. “Trên người tôi bị bầm rất nhiều chỗ, nhất là 2 cánh tay, bác sĩ đang xử lý để tan vết bầm sẽ tiến hành mổ sắp lại xương, cố định 2 cánh tay bằng đinh y tế”, anh Đạt nói.

Lúc này, ông Nhạt ra nhưng không nhận hàng, anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi với người bán. “Thời điểm này, tôi thấy giữa ông Nhạt và shop bán 2 cây hoa đỗ quyên có lời qua tiếng lại. Chừng 10 phút sau thì cuộc gọi kết thúc. Khi đưa điện thoại cho tôi, ông Nhạt tỏ vẻ rất bực tức”, anh Đạt kể lại.

Với nhiệm vụ của người giao hàng, anh Đạt nói ông Nhạt nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn hàng về cho người bán. “Tôi chỉ nói vậy thôi, ông Nhạt nói lại: ‘Mày có tin là tao đánh mày luôn không’. Tôi tiếp tục nói mình chỉ là người giao hàng và làm đúng trách nhiệm khi khách không nhận hàng thì phải thu tiền phí để hoàn trả đơn hàng”, anh Đạt nói.

Lúc này, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Bức xúc vì vô cớ bị ông Nhạt đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ, ông Nhạt hô lớn, người vợ liền chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó người chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh vào người anh Đạt. Rất may anh Đạt mang mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương nặng ở phần đầu.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, do chịu không nổi, anh Đạt đẩy cửa cổng chạy qua lẩn trốn ở nhà dân gần đó và nhờ người dân điện báo công an.

Hành động của đôi vợ chồng khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

"Việc vợ chồng ông Nhạt đánh tôi ở sân nhà ông ấy, nhiều người dân gần đó chứng kiến. Lúc lẩn trốn trong nhà dân, tôi nghe ông Nhạt vác dao đi tìm, dù rất đau nhưng tôi thấy bị đánh dã man quá, sợ ông Nhạt phát hiện tôi lẩn trốn sẽ nguy hiểm tính mạng nên đi bộ vòng đường nhỏ đến công an xã trình báo sự việc", shipper Đạt nói.

Ngay sau đó, Công an xã Nghĩa Lâm đã đến nhà ông Nhạt, mời ông này xuống trụ sở công an xã lấy lời khai và tìm hiểu sự việc.

Khoảng 14h chiều 17/2, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi chụp X-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm y khoa, bác sĩ kết luận: "Gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí)".

Thấy chấn thương ở tay nặng, người thân đã đưa anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17 tiếp tục điều trị. Bác sĩ thông báo cả hai cánh tay bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp và cố định lại phần xương bị gãy.

Lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết đã nắm thông tin vụ việc shipper Lâm Anh Đạt bị người nhận hàng đánh gãy hai tay. Công an đã làm việc, lấy lời khai ban đầu của hai bên. Hiện chờ kết quả giám định thương tật của anh Đạt để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo.