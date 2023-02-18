Phẫn nộ với đôi vợ chồng dùng tuýp sắt, ghế inox đánh gãy hai tay người giao hàng

Xã hội 18/02/2023 16:09

Do đòi tiền phí giao hàng, shipper bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí là tuýp sắt, bình hoa, ghế… đánh gãy hai tay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 18/2, anh Lâm Anh Đạt (shipper, 24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành) cho biết, hiện anh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y C17 (TP Đà Nẵng), sau khi bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng hung khí đánh gãy cả hai tay. “Trên người tôi bị bầm rất nhiều chỗ, nhất là 2 cánh tay, bác sĩ đang xử lý để tan vết bầm sẽ tiến hành mổ sắp lại xương, cố định 2 cánh tay bằng đinh y tế”, anh Đạt nói.

Theo anh Đạt, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17/2. Lúc này anh ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Phẫn nộ với đôi vợ chồng dùng tuýp sắt, ghế inox đánh gãy hai tay người giao hàng - Ảnh 1

Phẫn nộ với đôi vợ chồng dùng tuýp sắt, ghế inox đánh gãy hai tay người giao hàng - Ảnh 2
 Anh Lâm Anh Đạt tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Lúc này, ông Nhạt ra nhưng không nhận hàng, anh Đạt lấy điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi với người bán. “Thời điểm này, tôi thấy giữa ông Nhạt và shop bán 2 cây hoa đỗ quyên có lời qua tiếng lại. Chừng 10 phút sau thì cuộc gọi kết thúc. Khi đưa điện thoại cho tôi, ông Nhạt tỏ vẻ rất bực tức”, anh Đạt kể lại.

Với nhiệm vụ của người giao hàng, anh Đạt nói ông Nhạt nếu không nhận hàng thì phải trả phí giao hàng để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn hàng về cho người bán. “Tôi chỉ nói vậy thôi, ông Nhạt nói lại: ‘Mày có tin là tao đánh mày luôn không’. Tôi tiếp tục nói mình chỉ là người giao hàng và làm đúng trách nhiệm khi khách không nhận hàng thì phải thu tiền phí để hoàn trả đơn hàng”, anh Đạt nói.

Lúc này, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt, sau đó dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Bức xúc vì vô cớ bị ông Nhạt đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ, ông Nhạt hô lớn, người vợ liền chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó người chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh vào người anh Đạt. Rất may anh Đạt mang mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương nặng ở phần đầu.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, do chịu không nổi, anh Đạt đẩy cửa cổng chạy qua lẩn trốn ở nhà dân gần đó và nhờ người dân điện báo công an.

Phẫn nộ với đôi vợ chồng dùng tuýp sắt, ghế inox đánh gãy hai tay người giao hàng - Ảnh 3
Hành động của đôi vợ chồng khiến nhiều người tỏ ra phẫn nộ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

"Việc vợ chồng ông Nhạt đánh tôi ở sân nhà ông ấy, nhiều người dân gần đó chứng kiến. Lúc lẩn trốn trong nhà dân, tôi nghe ông Nhạt vác dao đi tìm, dù rất đau nhưng tôi thấy bị đánh dã man quá, sợ ông Nhạt phát hiện tôi lẩn trốn sẽ nguy hiểm tính mạng nên đi bộ vòng đường nhỏ đến công an xã trình báo sự việc", shipper Đạt nói.

Ngay sau đó, Công an xã Nghĩa Lâm đã đến nhà ông Nhạt, mời ông này xuống trụ sở công an xã lấy lời khai và tìm hiểu sự việc.

Khoảng 14h chiều 17/2, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi chụp X-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm y khoa, bác sĩ kết luận: "Gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí)".

Thấy chấn thương ở tay nặng, người thân đã đưa anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17 tiếp tục điều trị. Bác sĩ thông báo cả hai cánh tay bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp và cố định lại phần xương bị gãy.

Lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết đã nắm thông tin vụ việc shipper Lâm Anh Đạt bị người nhận hàng đánh gãy hai tay. Công an đã làm việc, lấy lời khai ban đầu của hai bên. Hiện chờ kết quả giám định thương tật của anh Đạt để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo.

Án mạng ở Bình Phước: Sát hại người tình một cách tàn nhẫn rồi uống thuốc diệt sâu để tự tử

Án mạng ở Bình Phước: Sát hại người tình một cách tàn nhẫn rồi uống thuốc diệt sâu để tự tử

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Hớn Quản tiến hành điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị người tình sát hại, dìm xuống chậu nước tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cố ý gây thương tích shipper bị đánh vợ chồng đánh shipper gãy 2 tay Quảng Ngãi tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?