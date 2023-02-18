Chiếc xe máy tông trực diện vào xe tải chạy hướng ngược lại ở dốc cầu Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM khiến một người chết, người còn lại nguy kịch.

Theo thông tin từ Zing vào khoảng 15h ngày 18/2, hai người đàn ông đi chung xe máy mang biển số 85R8-4495 trên đường Trần Văn Giàu, hướng Long An đi TP.HCM.

Khi đến dốc cầu Tân Tạo, huyện Bình Chánh, phương tiện này tông trực diện xe tải mang biển số 93LD-003.44 chạy hướng ngược lại.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Cú tông mạnh khiến một người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp nhưng trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, tại hiện trường, cú tông khiến xe máy gãy rời phần đầu, xe tải nứt kính chắn gió, hư hỏng phần cabin bên trái.

Công an huyện Bình Chánh sau đó phong tỏa, xử lý hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hơn 18 giờ cùng ngày, hiện trường được xử lý xong. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

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