Cụ thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai vừa xảy ra trường hợp chó cắn người nghiêm trọng, em Hoàng V. (16 tuổi, dân tộc Mông), sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai, trong lúc tập thể dục bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng, phải nhập viện.

Theo thông tin từ Zing, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 18/2. Trong lúc chạy bộ thể dục tại khu đô thị Dragon (phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai), Hoàng V. bất ngờ bị hai con chó to, hung dữ tấn công trong nhiều phút. Rất may, thời điểm đó có người dân đi qua phát hiện, cứu giúp và đưa em V. đi cấp cứu.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai xác nhận em V. nhập viện chiều tối 18/2 và hiện đã chuyển khoa Ngoại để điều trị.

Vết thương của em V. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong khi đó, cô giáo chủ nhiệm của em V. cho biết sức khỏe của V. đã ổn định nhưng tâm lý và tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Chủ của hai con chó nhận thanh toán tất cả chi phí điều trị.

Được biết, hai con chó hung dữ trên thuộc về chủ quán cơm đang thuê bán hàng tại ki ốt của Trường Cao đẳng Lào Cai.

Xót xa trước thi thể của cầu thủ bóng đá nổi tiếng bị chôn vùi sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ Mới đây lực lượng giải cứu cho biết đã tìm thấy thi thể của cựu tuyển thủ Ghana, Christian Atsu đã được tìm thấy sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-tap-the-duc-nam-sinh-bi-cho-tha-rong-can-gay-thuong-tich-nang-o-lao-cai-557569.html