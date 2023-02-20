Thông tin MỚI vụ người phụ nữ lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT

Xã hội 20/02/2023 10:44

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án liên quan tới việc người phụ nữ chửi bới, lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng 20/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan tới vụ việc bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1979; ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) có hành vi lăng mạ, chửi bới, đụng chạm thân thể vào Tổ công tác CSGT Công an huyện này gây bức xúc dư luận hôm 16/2.

"Hiện chúng tôi đã khởi tố vụ án, còn khởi tố bị can thì chưa vì đang cần xác minh thêm một số việc nữa. Hiện bà Ngân đang bị tạm giữ" - nguồn tin cho hay.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin sự việc xảy ra lúc 11h20 ngày 16/2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, thuộc địa phận thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hoá).

Tại thời điểm trên, tổ công tác Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Bá Thước gồm 6 người, do đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1998, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT - Ảnh 1
Công an huyện Bá Thước đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị Lan biết lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình đại uý Bùi Tuấn Quý lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân (SN 1979, là mẹ chồng của Lan, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lan nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người trong Tổ công tác.

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Nguyễn Thị Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, dùng tay đánh lực lượng đang thi hành nhiệm vụ nên đã bị tổ công tác khống chế.

Sau khi bị khống chế, Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã lập biên bản đối với Nguyễn Thị Ngân về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, bàn giao hồ sơ, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước.

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