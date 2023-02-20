Vụ nam sinh Lào Cai bị chó cắn trọng thương, xót xa với lời kể lại của nạn nhân: 'Mơ hồ khi biết có người bế lên ô tô'

Xã hội 20/02/2023 14:56

Liên quan tới vụ nam sinh ở Lào Cai bị 2 chú chó gần 60 kg cắn gây trọng thương, mới đây nạn nhân đã lấy lại được ý thức và thuật lại giây phút sinh tử.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau hai ngày sau sự việc, nam sinh Hoàng V. (16 tuổi, trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai) - người không may bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng vào chiều 18/2 vẫn còn yếu và nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Họ hàng, người thân từ xã Bản Lầu, huyện Mường Khương lên thăm hỏi, chăm sóc đứng kín buồng điều trị.

Kể về phút kinh hoàng bị hai con chó thả rông tấn công, nam sinh V. cho biết, khoảng 17h chiều 18/2, V. rủ bạn chạy bộ tập thể dục nhưng bạn không đi nên V. chạy một mình.

Vụ nam sinh Lào Cai bị chó cắn trọng thương, xót xa với lời kể lại của nạn nhân: 'Mơ hồ khi biết có người bế lên ô tô' - Ảnh 1
Nam sinh Hoàng V. được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Khi gặp hai con chó, V. kể nó vẫn chưa cắn. V. lấy dép xua đuổi nhưng hai con chó không đi, lao vào cắn. V. bỏ chạy nhưng không thoát được và bị cắn vào tay, chân. Sau đó, V. bị quật ngã, bị cắn vào sau gáy. Cố vùng vẫy, V. kiệt sức, không phản kháng được và bị ngã quỵ không kêu được nữa. May mắn, V. được người dân phát hiện, chạy đến cứu.

"Lúc được cứu, em chỉ mơ hồ biết có người bế lên ô tô, không nhìn thấy rõ mặt người ta", V. kể lại.

Trong biên bản xác minh vụ việc của UBND phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, hai con chó cắn nam sinh thuộc giống chó doberman từ Đức và được gia đình chủ chó là bà Bùi Thị Thảo (tổ 9 phường Bắc Cường) nuôi từ năm 2021. Trọng lượng mỗi con chó khoảng 30 kg. Cả hai con chó có màu lông đen. Thời điểm lập biên bản (10h 50 phút ngày 19/2), chủ vật nuôi chưa cung cấp được giấy chứng nhận tiêm vắc xin dại của hai con vật kể trên.

Vụ nam sinh Lào Cai bị chó cắn trọng thương, xót xa với lời kể lại của nạn nhân: 'Mơ hồ khi biết có người bế lên ô tô' - Ảnh 2
Em V. được người dân giải cứu trong tình trạng vết thương toàn thân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Trước đó như báo Tuổi Trẻ đã đăng tải, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết chiều 18/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng hoảng loạn, có khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm và nhiều vết thương do răng chó cắn gây nên.

"Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân được đưa lên khoa ngoại chấn thương để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, tinh thần tạm ổn định.

Những vết thương do chó cắn rất nhiều vi khuẩn, có thể chứa độc tố, nguy cơ nhiễm trùng rất cao nên chúng tôi phải theo dõi trong vài ngày, nếu không có nguy cơ nhiễm trùng thì mới có thể khâu lại" - đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thông tin thêm.

Cũng trong sáng 20/2, tại cuộc làm việc giữa gia đình, nhà trường, UBND phường và chủ chó, phía gia đình nam sinh V. yêu cầu chủ vật nuôi có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ chi phí điều trị tại bệnh viện. Sau khi ổn định, hai bên đưa nam sinh V. đến cơ quan giám định để xác định mức độ thương tích, thống nhất hình thức xử lý cụ thể.

Đang tập thể dục, nam sinh bị chó thả rông cắn gây thương tích nặng ở Lào Cai

Đang tập thể dục, nam sinh bị chó thả rông cắn gây thương tích nặng ở Lào Cai

Cụ thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai vừa xảy ra trường hợp chó cắn người nghiêm trọng, em Hoàng V. (16 tuổi, dân tộc Mông), sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai, trong lúc tập thể dục bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng, phải nhập viện.

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