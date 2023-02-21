Thông tin MỚI vụ nam thanh niên bị chó cắn trọng thương ở Lào Cai: Xử phạt chủ chó 1,5 triệu đồng

Xã hội 21/02/2023 10:07

UBND phường Bắc Cường (TP Lào Cai) vừa quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng đối với chủ chó trong vụ nam sinh viên bị chó tấn công gây thương tích nặng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong,  quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y của Chủ tịch UBND phường Bắc Cường, bà Bùi Thị Thảo (tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) đã không đeo rọ mõm cho chó khi đưa chó ra nơi công cộng.

Cá nhân bà Thảo bị phạt tiền với mức phạt 1,5 triệu đồng. Quyết định không nêu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, theo ông Đặng Công Hoan - quyền Chủ tịch UBND phường Bắc Cường, chủ chó đã nhận mọi trách nhiệm liên quan đến việc để hai con chó thả rông cắn nam sinh bị thương nặng vào chiều 18/2.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên bị chó cắn trọng thương ở Lào Cai: Xử phạt chủ chó 1,5 triệu đồng - Ảnh 1
Em V. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Về nội dung sự việc, khoảng 17h 30 phút ngày 18/2, trong lúc học sinh Hoàng V. chạy bộ tập thể dục thì bị hai con chó thả rông lao vào tấn công. Khi phát hiện, một số người dân đã hỗ trợ xua đuổi hai con chó và đưa nam sinh V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi được sơ cứu, nam sinh V. điều trị tại khoa Ngoại chấn thương.

Trong cuộc làm việc giữa gia đình, nhà trường, UBND phường và chủ chó vào sáng 20/2, phía gia đình nam sinh V. yêu cầu chủ vật nuôi có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ chi phí điều trị tại bệnh viện. Sau khi ổn định, hai bên đưa nam sinh V. đến cơ quan giám định để xác định mức độ thương tích, thống nhất hình thức xử lý cụ thể.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên bị chó cắn trọng thương ở Lào Cai: Xử phạt chủ chó 1,5 triệu đồng - Ảnh 2

Em V. đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó như báo Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 18/2, nam sinh viên của Trường Cao đẳng Lào Cai chạy bộ thể dục tại Khu đô thị Dragon, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai thì bị 2 con chó loại to, hung dữ tấn công trong nhiều phút. Rất may thời điểm đó có người dân đi qua phát hiện, cứu giúp và đưa em đi cấp cứu.

Nạn nhân là em Hoàng V. (16 tuổi), dân tộc Mông, trú tại thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai). Em V. là sinh viên Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Cao đẳng Lào Cai. V. mới nhập học được khoảng 2 tháng.

Em V. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng hoảng loạn, đa chấn thương trên toàn cơ thể. Tính sơ bộ có khoảng 10 vết thương lớn gây rách sâu phần mềm và nhiều vết thương (không thể đếm hết) do răng chó cắn gây nên.

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