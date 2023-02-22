Không đỗ xe để cho cô gái đi vệ sinh, tài xế bị 2 thanh niên lạ mặt lao vào đánh tới tấp

Xã hội 22/02/2023 11:10

Đang đi trên cao tốc, nữ hành khách đột ngột đòi dừng xe để đi vệ sinh. Dù đã giải thích không thể dừng trên cao tốc, sẽ có điểm đi vệ sinh phía trước, tài xế vẫn bị 2 người khác hành hung.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết ngày 22/2, Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) về việc bị một nhóm người đánh khi xe trả khách tại đường Tố Hữu, phường Phước Hải, TP. Nha Trang.

Đoạn clip nhà xe đăng tải trên mạng xã hội vào đêm 16/2 cho thấy, một nữ hành khách ôm bụng đề nghị tài xế dừng xe ngay cho đi vệ sinh. Nhưng tài xế không đồng ý với lý do xe đang di chuyển trên cao tốc và sẽ cho khách đi vệ sinh tại trạm dừng chân. Khi xe vừa về Nha Trang trả khách, có 2 người đàn ông (được cho quen với nữ hành khách nói trên) lao lên xe đánh tài xế tới tấp.

Đơn trình báo của nhà xe Bình Minh kể lại, vào khuya 16/2, xe khách của nhà xe này khởi hành từ TP. HCM đến TP. Nha Trang. Đến khoảng 23h, khi xe đang đi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì nữ hành khách đòi đi vệ sinh, nhưng trên cao tốc quy định không được dừng xe đột ngột vì sẽ gây nguy hiểm. Tài xế cũng đề xuất phương án tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh nhưng khách không chịu đi. Khoảng 23h30, khi chiếc xe đến trạm dừng nghỉ thì nữ hành khách đã được đi vệ sinh.Tuy nhiên, khi trả khách đến Nha Trang vào rạng sáng ngày hôm sau, tài xế bị 2 người đàn ông lao lên đánh tới tấp làm người này bị xây xát.

Thông tin từ báo Dân Trí, chị Bùi Thị Huyền Trang (trợ lý Giám đốc của nhà xe Bình Minh Bus) cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 6h ngày 17/2, trên tuyến xe từ TPHCM về TP Nha Trang.

Khoảng 22h35 ngày 16/2, xe khách khởi hành từ TPHCM đi TP Nha Trang. Hơn 20 phút sau, khi xe đã vào cao tốc, một nữ hành khách bất ngờ đến gần vị trí gần ghế ngồi của tài xế, ngỏ ý định muốn dừng xe để đi vệ sinh.

Tài xế Vũ giải thích không thể dừng trên đường cao tốc được. Thấy nữ hành khách không chịu được, khoảng 10 phút sau, tài xế đã tấp xe vào làn ưu tiên trên đường để người này đi vệ sinh.

Tuy nhiên, nữ hành khách tỏ ý không chịu và bực bội: "Em đi vệ sinh mà anh tấp vào chỗ này sao em đi".

Tài xế giải thích: "Bây giờ cao tốc không thể dừng ở đâu được. Anh dừng ở đây để em đi vệ sinh nhanh, vì cả xe không thể dừng ở đây lâu và chờ em suy nghĩ. Một là em đi ở đây, còn không thì lát nữa khoảng 30 phút sẽ có trạm dừng cho em đi vệ sinh".

Sau hơn 3 phút thuyết phục, nữ hành khách im lặng, khó chịu và liên tục nhắn tin với ai đó. Thấy vậy, tài xế đã cho xe di chuyển tiếp.

Không đỗ xe để cho cô gái đi vệ sinh, tài xế bị 2 thanh niên lạ mặt lao vào đánh tới tấp - Ảnh 1
Tài xế bị đánh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chưa đầy 30 phút sau, tài xế đã cho xe dừng tại trạm dừng trên đường để nữ hành khách xuống đi vệ sinh.

Khi xe về đến TP Nha Trang, hai người đàn ông bất ngờ vào bên trong xe, chửi bới rồi dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, gáy của tài xế, khiến nạn nhân ngã xuống lối đi giữa các hàng ghế. Bị tấn công, nam tài xế Vũ chỉ có thể liên tục ôm đầu và nói xin lỗi.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ, không kịp phản ứng. Vài phút sau, hai người đàn ông này mới chịu dừng lại và bỏ đi.

Sau khi diễn ra sự việc, phía nhà xe Bình Minh Bus đã vào cuộc xác minh, trình báo cho Công an phường Phước Hòa (TP Nha Trang). Hiện tài xế Vũ đã được đưa đi giám định thương tích, đơn tố cáo cũng đã được cơ quan chức năng thụ lý, điều tra.

"Đây là lần đầu tiên phía nhà xe gặp trường hợp như thế này. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ việc đến cùng để đòi lại công bằng cho tài xế, không để những trường hợp xấu này tiếp tục xảy ra", chị Huyền Trang nói.

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