Sau va chạm kinh hoàng khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, mắc kẹt dưới bánh xe. Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (22/2) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Tại hiện trường, lượng chức năng phải huy động xe cẩu trọng tải lớn để nâng xe đầu kéo mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Trước đó như báo Dân Trí đã thông tin vào khoảng 7h sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Thuý (56 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy trên QL1K hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị lạc tay lái, lao vào bánh xe đầu kéo chạy cùng chiều bên trái. Sau cú va chạm, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, trên đường xuất hiện vết phanh kéo dài khoảng 15m, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn nằm dưới bánh xe đầu kéo.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài khoảng 1km theo hướng từ Đồng Nai đi

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