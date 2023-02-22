Bình Dương: Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ben phải nhờ đến xe cẩu mới đưa thể thi thể ra ngoài được

Xã hội 22/02/2023 14:19

Đoạn clip ghi lại cảnh va chạm khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, mắc kẹt dưới bánh xe. Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, trưa 22/2, xe ben mang biển số 62R-003.58 lưu thông trên quốc lộ 1K theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 60F2-765.22 do một người phụ nữ điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe ben, bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, trên đường xuất hiện vết thắng kéo dài khoảng 15m, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn nằm dưới bánh xe ben. Vụ tai nạn còn khiến giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài khoảng 1km theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM.

Bình Dương: Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ben phải nhờ đến xe cẩu mới đưa thể thi thể ra ngoài được - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (22/2) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Tại hiện trường, lượng chức năng phải huy động xe cẩu trọng tải lớn để nâng xe đầu kéo mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Bình Dương: Dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo để đưa thi thể người phụ nữ xấu số ra ngoài

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Sau va chạm kinh hoàng khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, mắc kẹt dưới bánh xe. Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

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