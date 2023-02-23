Va chạm giao thông, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong tại chỗ ở Hà Nội: Người thân đau đớn gục ngã bên thi thể nạn nhân

Xã hội 23/02/2023 11:28

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30' sáng nay (23/2) tại ngã tư Trần Danh Tuyên - Vũ Xuân Thiều, khiến 1 người tử vong, 1 người nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 7h20 ngày 23/2, tại phố Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn, khiến người phụ nữ tử vong.

Khi đó, xe ô tô tải vào cua tại ngã ba trên phố Vũ Xuân Thiều đã va chạm với xe máy do một đôi nam nữ đèo nhau (chưa rõ biển kiểm soát).

Va chạm giao thông, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong tại chỗ ở Hà Nội: Người thân đau đớn gục ngã bên thi thể nạn nhân - Ảnh 1
Va chạm giao thông, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong tại chỗ ở Hà Nội: Người thân đau đớn gục ngã bên thi thể nạn nhân - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin từ báo VOV cho biết thêm sau va chạm, người phụ nữ ngồi sau xe máy ngã lọt vào gầm xe ben, bị bánh xe cán qua khiến tử vong tại chỗ.

Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hiện trường vụ việc chiếm một nửa lòng đường khiến lưu thông qua đây bị cản trở. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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