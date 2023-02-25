Liên quan vụ mẹ ruột trói, đánh gây thương tích cho con ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM), cơ quan cảnh sát điều tra cho biết ngoài việc làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, người mẹ còn bị điều tra hành vi bạo hành trẻ em, ngược đãi con cái.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến quá trình điều tra vụ việc này, Công an TP.Thủ Đức sẽ trưng cầu giám định pháp y để xác định tỉ lệ thương tích của em N. Hiện cơ quan Công an đang làm rõ các hành vi “cố ý gây thương tích”, “bạo hành trẻ em” và “ngược đãi con cái” của bà N.T.T.D (mẹ ruột của em N).

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/2, ông P.V.U (53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đã có đơn gửi Công an phường Tam Phú (TP Thủ Đức) phản ánh việc. con gái mình là N.H.N (17 tuổi) bị mẹ ruột là bà N.T.T.D (tạm trú phường Tam Phú) đánh gây thương tích. Thương tích của cháu N. do bị mẹ đánh - Ảnh: Báo Tiền Phong Ông U. cho biết mình và bà D. là vợ chồng và có con chung là em N.H.N. Sau đó, ông U. và vợ ly hôn vào năm 2008. Em N. sống chung với mẹ tại phường Tam Phú (TP Thủ Đức).

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, em N. về ăn Tết với cha tại huyện Bình Chánh được vài ngày rồi trở về nhà với mẹ. Bà D. không đồng ý, yêu cầu ông U. phải trả lại số tiền bà đã làm thủ tục để cháu N. đi du học nước ngoài. Ngày 29/1, do ông U. và bà D. không đạt được thỏa thuận và cãi nhau nên bà D. bực tức đã trói và dùng vật dụng đánh khắp người cháu N.. Vết thương trên mặt của cháu N. khiến nhiều người cảm thấy bức xúc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm đến ngày 15/2, ông U. phát hiện con gái có dấu hiệu bị đánh và có vết thương khắp người, hỏi thì được biết bị mẹ đánh. Ông U. đã làm đơn và dẫn con gái đến Công an phường Tam Phú trình báo vụ việc. Bước đầu, người mẹ thừa nhận đã đánh con gái trong lúc nóng giận, thiếu kiềm chế "do cháu hỗn". Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trước mắt sẽ trưng cầu giám định pháp y để xác định tỉ lệ thương tích của cháu N.H.N. (17 tuổi, học sinh một trường THPT ở TP.HCM), từ đó có căn cứ điều tra tiếp. Ngoài việc cần làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích", mẹ của cháu N. còn bị điều tra, xử lý về các hành vi bạo hành trẻ em, ngược đãi con cái...

TP.HCM: Phòng khám thú y bốc cháy, cảnh sát cắt cửa cuốn để dập lửa Phòng khám thú y đã đóng cửa bất ngờ bốc cháy khiến việc dập lửa tại chỗ bất thành. Sau đó cảnh sát PCCC đến và dùng dụng cụ chuyên dùng cắt cửa cuốn mới khống chế được ngọn lửa.

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