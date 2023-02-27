Hà Nội: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lao thẳng vào CSGT để chạy trốn

Xã hội 27/02/2023 09:30

Bị dừng lại do có tín hiệu kiểm tra từ tổ công tác giao thông, nam tài xế điều khiển chiếc Mini Cooper hất 1 CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào tối 26/2, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Trần Nhật Duật (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm).

Hà Nội: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lao thẳng vào CSGT để chạy trốn - Ảnh 1
Nam tài xế hất CSGT lên nắp capo để chạy trốn - Ảnh: Báo Giao Thông

Đến khoảng 20h35, cán bộ, chiến sĩ dừng ô tô BKS 30E-112.XX do nam tài xế điều khiển kiểm tra.

Tuy nhiên, nam tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga, lao vào tổ công tác, hất một CSGT lên nắp capo bỏ chạy.

Hà Nội: Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lao thẳng vào CSGT để chạy trốn - Ảnh 2
Lực lượng chức năng bắt giữ thành công nam tài xế - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm sau khi bỏ chạy được một đoạn, lực lượng CSGT đã dừng được ô tô và khống chế nam tài xế bàn giao cho Công an phường Đồng Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên là N.Đ.T. (SN 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế vi phạm ở mức 0,126miligam/lít khí thở.

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Cụ thể các chiến sĩ trực ban phát hiện ông N.H.A. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe của trụ sở công an phường.

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