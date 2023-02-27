Quảng Nam: Phát hiện người đàn ông tử vong tại nhà xe cơ quan, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người kinh hãi

Xã hội 27/02/2023 09:21

Cụ thể các chiến sĩ trực ban phát hiện ông N.H.A. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe của trụ sở công an phường.

Theo thông tin từ Zing News vào sáng 27/2, ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thông tin vụ trưởng công an phường tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo ông Phước, lúc 4h cùng ngày, một số người dân đã phát hiện ông N.H.A., Trưởng công an phường Điện An, trong tư thế treo cổ ở nhà xe của cơ quan UBND phường Điện An.

Quảng Nam: Phát hiện người đàn ông tử vong tại nhà xe cơ quan, tư thế chết của nạn nhân khiến nhiều người kinh hãi - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Thông tin từ UBND phường Điện An, ông A. công tác tại phường từ năm 2015. Những ngày qua, ông làm việc bình thường, vui vẻ, không có biểu hiện khác lạ, luôn hoàn thành nhiệm vụ trong công việc.

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