Xót xa với hoàn cảnh của bé trai bị đuối nước ở Cà Mau: 'Mẹ bỏ đi khi mới chỉ hơn một tuổi'

Liên quan vụ 2 bé trai bị đuối nước tử vong ở Cà Mau, hiện người nhà không liên lạc được với mẹ của một trong 2 bé.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 27/2, ông Châu Quốc Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đang hỗ trợ gia đình 2 cháu bé bị tử vong do đuối nước. “Trong sáng nay (27/2), gia đình đã tổ chức an táng cho một cháu bé và cháu bé còn lại 12h giờ trưa nay, gia đình đưa lên TP. Cà Mau hoả táng. Chính quyền địa phương và người dân cũng quyên góp tiền hỗ trợ cho các gia đình”, ông Hùng thông tin thêm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên Cùng ngày, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cái Nước đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2 bé trai không may tử vong do đuối nước nhằm chia sẻ một phần khó khăn và động viên để gia đình các cháu sớm vượt qua đau thương. Theo lãnh đạo UBND thị trấn Cái Nước, hoàn cảnh của cháu C.K rất đáng thương. Trước đây, mẹ cháu quê ở xã Đông Hưng (huyện Cái Nước), đi làm thuê, làm mướn ở tỉnh Bình Dương rồi sinh cháu bé.

Khi cháu bé hơn một tuổi, mẹ cháu dẫn về gửi nhà người em ở xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước) nhưng rồi bỏ đi luôn. Gia đình người em đã tìm mọi cách liên hệ mẹ cháu bé nhưng vẫn không liên hệ được. Gia đình tổ chức lễ tang cho bé trai xấu số - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó như báo Thanh Niên thông tin, chiều 26/2, bé B.V (5 tuổi) và bé C.K (chưa làm giấy khai sinh, cùng ngụ TT.Cái Nước, H.Cái Nước) đi chơi gần khu vực kênh xáng Lộ Xe thuộc địa bàn khóm 2, TT.Cái Nước. Đến khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, người nhà không thấy 2 cháu về nhà nên truy hô tìm kiếm. Nghi ngờ cả 2 rơi xuống kênh xáng Lộ Xe, nhiều người mò tìm dưới lòng kênh thì phát hiện cháu B.V đã tử vong. Sau đó, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp người dân khẩn trương tìm kiếm cháu bé còn lại. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao và chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bé C.K bị đuối nước mới được tìm thấy.

Cà Mau: Rủ nhau đi tắm ở kênh, 2 bé trai đuối nước thương tâm Ngày 27/2, UBND thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, đang hỗ trợ gia đình các cháu bị tử vong do đuối nước an táng các cháu.

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