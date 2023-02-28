Quảng Ngãi: Xe khách va chạm mạnh với xe tải, 5 người bị thương nặng

Xã hội 28/02/2023 09:47

Vụ tai nạn giữa ôtô chở khách và xe tải chở dừa xảy ra trong đêm 27/2 ở Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 28/2, trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận trong đêm 27/2, trên địa bàn thị xã Đức Phổ xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 5 người bị thương nặng.

Quảng Ngãi: Xe khách va chạm mạnh với xe tải, 5 người bị thương nặng - Ảnh 1
Xe tải vỡ vụn sau va chạm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo đó, vào lúc 19 giờ 50 phút tại thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ xảy ra vụ va chạm giữa xe khách mang biển số 50F – 008.79 do ông Nguyễn Thạnh (38 tuổi, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông hướng Quảng Ngãi đi Bình Định với xe tải biển số 77C – 082.49 do ông Nhựt (40 tuổi, ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Quảng Ngãi: Xe khách va chạm mạnh với xe tải, 5 người bị thương nặng - Ảnh 2
Xe khách thiệt hại nặng không kém - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin từ báo Thanh Niên, hậu quả vụ tai nạn, tài xế Nhựt và 5 người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX.Hoài Nhơn (Bình Định). Tại hiện trường, hai xe bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Quảng Ngãi đã đến hiện trường phân luồng và điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

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