Liên quan đến vụ trưởng công an phường tự tử tại cơ quan, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho hay ông A. để lại một sổ tiết kiệm cho gia đình trước khi tử vong tại trụ sở trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ Zing News vào tối 27/2, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn cho biết gia đình đang tổ chức hậu sự cho ông N.H.A., Trưởng công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Vị này cho hay qua thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 3h sáng cùng ngày, ông A. rời khỏi nhà và đến trụ sở cơ quan. Đến khoảng 4h, người dân phát hiện ông A. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe Công an phường Điện An.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Căn nhà của nạn nhân - Ảnh: Zing News

"Nạn nhân để lại một sổ tiết kiệm cho gia đình, không có thư hay gì khác. Ông A. là trưởng công an phường nên sống hòa đồng, không có mâu thuẫn hay nợ nần, gia đình cũng không phải nghèo khó", vị này cho hay.

Trước đó như báo VietNamnet đã đưa tin vào sáng 27/2, UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện Trưởng Công an phường này tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo đó, khoảng 4h hôm nay, các chiến sĩ trực ban phát hiện ông N.H.A. (Trưởng Công an phường Điện An) trong tư thế treo cổ tại nhà xe của trụ sở.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Thông tin từ UBND phường Điện An, ông A. công tác tại phường từ năm 2015. Những ngày qua, ông làm việc bình thường, vui vẻ, không có biểu hiện khác lạ, luôn hoàn thành nhiệm vụ trong công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nguoi-an-ong-treo-co-tu-tu-o-co-quan-nan-nhan-e-lai-so-tiet-kiem-truoc-khi-tu-tu-560372.html