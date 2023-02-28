Vụ người đàn ông treo cổ tự tử ở cơ quan: Nạn nhân để lại sổ tiết kiệm trước khi tự tử

Xã hội 28/02/2023 10:12

Liên quan đến vụ trưởng công an phường tự tử tại cơ quan, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho hay ông A. để lại một sổ tiết kiệm cho gia đình trước khi tử vong tại trụ sở trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ Zing News vào tối 27/2, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn cho biết gia đình đang tổ chức hậu sự cho ông N.H.A., Trưởng công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Vị này cho hay qua thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 3h sáng cùng ngày, ông A. rời khỏi nhà và đến trụ sở cơ quan. Đến khoảng 4h, người dân phát hiện ông A. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe Công an phường Điện An.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Vụ người đàn ông treo cổ tự tử ở cơ quan: Nạn nhân để lại sổ tiết kiệm trước khi tự tử - Ảnh 1
Căn nhà của nạn nhân - Ảnh: Zing News

"Nạn nhân để lại một sổ tiết kiệm cho gia đình, không có thư hay gì khác. Ông A. là trưởng công an phường nên sống hòa đồng, không có mâu thuẫn hay nợ nần, gia đình cũng không phải nghèo khó", vị này cho hay.

Trước đó như báo VietNamnet đã đưa tin vào sáng 27/2, UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện Trưởng Công an phường này tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo đó, khoảng 4h hôm nay, các chiến sĩ trực ban phát hiện ông N.H.A. (Trưởng Công an phường Điện An) trong tư thế treo cổ tại nhà xe của trụ sở.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Thông tin từ UBND phường Điện An, ông A. công tác tại phường từ năm 2015. Những ngày qua, ông làm việc bình thường, vui vẻ, không có biểu hiện khác lạ, luôn hoàn thành nhiệm vụ trong công việc.

Bắc Giang: Phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong ngôi nhà khóa trái, tư thế chết của nạn nhân có nhiều điểm bất thường

Bắc Giang: Phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong ngôi nhà khóa trái, tư thế chết của nạn nhân có nhiều điểm bất thường

Tối 27/2, tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), người dân địa phương phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong ngôi nhà khóa trái.

Xem thêm
Từ khóa:   trưởng công an phường tử vong treo cổ tự tử thắt cổ tự tử Quảng Nam tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?