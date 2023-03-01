Liên quan tới vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Bắc Giang, lãnh đạo địa phương cho biết thời gian gần đây, vợ chồng bà T. có chút trục trặc nhưng chưa đến mức quá lớn.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, lãnh đạo UBND xã Biển Động cho biết, vợ chồng bà T. không ở cùng con cái. Thời gian gần đây, vợ chồng bà T. có chút trục trặc nhưng chưa đến mức quá lớn.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hai vợ chồng bà T. từng qua một lần đò. Khi về sống với nhau, hai ông bà không có con chung, các con của hai ông bà đều đã trưởng thành. Thời điểm xảy ra sự việc chỉ có hai người ở nhà.

Thời gian sinh sống ở địa phương, cả hai người này không có mâu thuẫn gì với hàng xóm. Bà T. là giáo viên về hưu hiện đang làm thêm công việc trông giữ trẻ, còn chồng thì đi chạy xe máy kéo máy cày.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Trước đó như báo VOV đã thông tin vào ngày 28/2, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Biển Giữa, xã Biển Động, tỉnh Lục Ngạn.

Cụ thể, vào lúc 20h ngày 27/2, người dân phát hiện bà Hoàng Thị T. (SN 1965) và ông Trần Văn Q. (SN 1964 - là chồng bà T.) tử vong tại phòng ngủ của gia đình.

Tại hiện trường, bà T. đã tử vong, nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Ông Q. (sinh năm 1964, chồng bà T.) cũng tử vong dưới nền nhà.

Theo nhà chức trách, vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm "giết người". Hiện, Công an huyện Lục ngạn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành xác minh vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

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