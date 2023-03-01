Vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang: Thông tin mới từ lãnh đạo xã

Xã hội 01/03/2023 09:52

Liên quan tới vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Bắc Giang, lãnh đạo địa phương cho biết thời gian gần đây, vợ chồng bà T. có chút trục trặc nhưng chưa đến mức quá lớn.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống, lãnh đạo UBND xã Biển Động cho biết, vợ chồng bà T. không ở cùng con cái. Thời gian gần đây, vợ chồng bà T. có chút trục trặc nhưng chưa đến mức quá lớn.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, hai vợ chồng bà T. từng qua một lần đò. Khi về sống với nhau, hai ông bà không có con chung, các con của hai ông bà đều đã trưởng thành. Thời điểm xảy ra sự việc chỉ có hai người ở nhà.

Thời gian sinh sống ở địa phương, cả hai người này không có mâu thuẫn gì với hàng xóm. Bà T. là giáo viên về hưu hiện đang làm thêm công việc trông giữ trẻ, còn chồng thì đi chạy xe máy kéo máy cày. 

Vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang: Thông tin mới từ lãnh đạo xã - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV 

Trước đó như báo VOV đã thông tin vào ngày 28/2, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Biển Giữa, xã Biển Động, tỉnh Lục Ngạn.

Cụ thể, vào lúc 20h ngày 27/2, người dân phát hiện bà Hoàng Thị T. (SN 1965) và ông Trần Văn Q. (SN 1964 - là chồng bà T.) tử vong tại phòng ngủ của gia đình.

Tại hiện trường, bà T. đã tử vong, nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Ông Q. (sinh năm 1964, chồng bà T.) cũng tử vong dưới nền nhà.

Theo nhà chức trách, vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm "giết người". Hiện, Công an huyện Lục ngạn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành xác minh vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng: Lực lượng chức năng tiết lộ vụ án có dấu hiệu của tội phạm 'Giết người'

Thông tin MỚI vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng: Lực lượng chức năng tiết lộ vụ án có dấu hiệu của tội phạm 'Giết người'

Mới đây nhất, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, đang điều tra vụ 2 vợ chồng ở thôn Biển Giữa, xã Biển Động, tử vong tại nhà riêng, cơ thể có nhiều vết thương.

Xem thêm
Từ khóa:   2 vợ chồng tử vong 2 vợ chồng tử vong trong nhà kín Bắc Giang tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?