Truy bắt người đàn ông bịt mặt ném 'bom xăng' khiến nữ chủ cửa hàng bỉm sữa bỏng nặng

Xã hội 02/03/2023 19:35

Mới đây một người phụ nữ chủ cửa hàng bỉm sửa đã bị bỏng nặng do bị một người đàn ông lạ mặt cầm bom xăng quăng vào.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 2/3, lãnh đạo xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) cho biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông ném "bom xăng" vào cửa hàng tạp hóa khiến chị N.T.H. (chủ cửa hàng) bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 28/2, chị N.T.H. (SN 1985, trú tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) đang lúi húi dọn dẹp tại cửa hàng bán tạp hóa bỉm sữa của gia đình thì bất ngờ bị một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai ném chai xăng đang bốc cháy trúng người.

Truy bắt người đàn ông bịt mặt ném 'bom xăng' khiến nữ chủ cửa hàng bỉm sữa bỏng nặng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm ngọn lửa ngay sau đó bén vào quần, áo khiến nạn nhân bị bỏng vùng chân, lưng và 2 tay. Do bị bỏng diện rộng, sau khi được đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu, chị H. đã được chuyển lên chữa trị tại Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội.

Vụ cháy cũng khiến một số vật dụng trong cửa hàng tạp hóa bị thiêu rụi.

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