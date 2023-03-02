Rợn người với lời khai của kẻ nổ súng ở Quy Nhơn

Xã hội 02/03/2023 19:29

Liên quan vụ nổ súng bắn người giữa ban ngày ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng vừa bắt thêm đối tượng thứ ba.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đã phối hợp Công an huyện Tuy Phước bắt đối tượng Nguyễn Thành Quí (SN 1996, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước), đối tượng thứ 3 liên quan vụ nổ súng ở Quy Nhơn, khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước.

Cơ quan chức năng xác định, Quí là người trực tiếp dùng xe máy BKS: 77L1-884.74 chở Nguyễn Duy Khương ngồi sau để Khương dùng súng bắn Trần Công Sĩ (SN 1992, phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn).

Trước đó, Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Duy Khương, Trần Công Sĩ.

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Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ quan chức năng xác định Quý là người trực tiếp dùng xe máy chở Nguyễn Duy Khương (SN 1988, ngụ huyện Tuy Phước) ngồi sau để Khương dùng súng bắn Trần Công Sĩ (SN 1992; ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và cũng bị Sĩ bắn trả. Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Duy Khương và Trần Công Sĩ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Sĩ có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; Khương có tiền án về tội cướp tài sản. Cả hai đều nghiện ma túy, đang điều trị ở một trung tâm cai nghiện tại Bình Định và xảy ra mâu thuẫn khi điều trị tại đây.

Thông tin từ báo Ngời Lao Động cho biết thêm tại cơ quan công an, các đối tượng liên quan khai nhận khoảng 8 giờ 40 phút sáng 28/2, Trần Công Sĩ chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn; khi gần đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng thì gặp Nguyễn Duy Khương đang ngồi sau xe máy do Nguyễn Thành Quý chở từ hướng cây xăng Trần Hưng Đạo vượt lên xe của Sĩ. Thấy Sĩ, Khương liền cầm súng bắn một phát làm Sĩ hoảng sợ lao xe ra giữa ngã tư rồi bị ngã. Khương tiếp tục bắn phát thứ 2 nhưng không trúng.

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Đối tượng nổ súng trên đường - Ảnh: Báo Giao Thông

Sĩ đứng dậy lấy vật hình giống như súng vừa chĩa về phía Khương vừa bỏ chạy về bên đường. Khương và đồng bọn phóng xe đuổi theo. Khương cầm súng nhảy xuống xe thì Sĩ xông vào định giật. Sĩ bị Khương bắn thêm một phát nhưng không trúng.

Thấy Sĩ bỏ chạy, Khương lên xe để đồng bọn chở đi về phía đường Bạch Đằng. Sĩ nghĩ Khương hết đạn nên cầm vật hình giống súng chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại lấy xe rời đi.

Tại hiện trường, công an thu giữ mẩu kim loại nghi đầu đạn. Ngoài ra, công an còn thu giữ được 2 mảnh nhựa ghép nghi là của phần báng súng.

Thông tin MỚI vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn: Đã bắt được 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc

Thông tin MỚI vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn: Đã bắt được 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc

Hai đối tượng liên quan vụ nổ súng bắn người giữa ban ngày ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đều có tiền án, tiền sự và sử dụng ma tuý.

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