Hà Nội: Cháu bé nghi bị cô giáo mầm non đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong

Xã hội 03/03/2023 10:06

Cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi đi lớp.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết cháu bé được gửi đến lớp mầm non tự phát, sau đó rơi vào tình trạng không bình thường (nghi bị cô giáo đánh). Khi tới bệnh viện cháu bé được dự đoán chấn thương sọ não và tử vong chiều 2/3.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào sáng 3/3,về sự việc, ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết sự việc đáng tiếc xảy ra từ ngày 27/2 (Chủ nhật) tại một cơ sở mầm non không được cấp phép hoạt động.

“Cơ ở mầm non này chưa cấp phép tại xã Vạn Điểm, chủ cơ sở là 2 cô giáo người ở huyện Phú Xuyên.

Cơ sở này tự phát, không có biển hiệu và từng bị xã Vạn Điểm 2 lần lập biên bản về việc hoạt động chui nhưng không hiểu sao vẫn chưa chấm dứt hoạt động.

Hà Nội: Cháu bé nghi bị cô giáo mầm non đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong - Ảnh 1

Gia đình và người thân cháu bé bàng hoàng trước sự việc - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Nạn nhân của sự việc là cháu bé 16 tháng tuổi. Ngày 27/2 sau khi đi đến lớp học này, con có tình trạng không bình thường, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bệnh viện trả về ngày 1/3 vừa qua.

Đến chiều 2/3 , cháu bé tử vong tại nhà. Hiện tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể về sự việc nhưng kết luận ban đầu của bệnh viện là cháu bé bị chấn thương não, hiện sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra”, ông Ý cho hay.

Cũng theo ông Ý thì cơ sở tự phát này có 6-7 trẻ, thành lập dưới dạng cô giáo thuê nhà dân và người dân gửi con tất cả các ngày trong tuần. Sau sự sự việc xảy ra, xã Vạn Điểm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

“Sự việc đau lòng này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi tìm địa điểm gửi con phải tìm những cơ sở đảm bảo quy định được cấp phép, uy tín. Tuyệt đối không gửi con vào những cơ sở tự phát, không được cấp phép hoạt động”, ông Ý cho hay.

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