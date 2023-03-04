Đồng Nai: Va chạm giao thông khiến 3 xe tải cháy lớn, một người tử vong trong cabin

Xã hội 04/03/2023 11:09

Sau khi dập lửa 3 chiếc xe ô tô thì lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy trong cabin.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 4/3, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 3 xe tải khiến một người tử vong.

Đồng Nai: Va chạm giao thông khiến 3 xe tải cháy lớn, một người tử vong trong cabin - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Gần 22 giờ đêm qua (3/3), Công an nhận được tin báo cháy tại khu vực để xe của Công ty cổ phần CP (thuê lại của Công ty cổ phần Tiến Nga) trên đường Phan Đăng Lưu, khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an thành phố đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Đồng Nai: Va chạm giao thông khiến 3 xe tải cháy lớn, một người tử vong trong cabin - Ảnh 2
3 chiếc xe bị cháy hoàn toàn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, nhận được thông tin lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Biên Hòa đã đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa trên 2 xe đầu kéo và 1 xe tải. Khoảng 30 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân NNL.(41 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) bên trong cabin xe đầu kéo đã tử vong.

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