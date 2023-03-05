Sau khi gây án, Lưu Hoàng Ân bán xe máy, lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành và bị lực lượng công an bắt giữ tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng tạt axit làm một người phụ nữ tử vong trên địa bàn TP Dĩ An.

Kẻ tạt axit là Lưu Hoàng Ân - SN 1986, ngụ TP HCM.

Trước đó như báo Dân Trí đã thông tin ban đầu, Ân cho rằng chị Đ.T.L. (làm nghề bán thịt heo, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) có lời lẽ xúc phạm bạn gái mình. Sau đó, người đàn ông 37 tuổi chuẩn bị axit để tìm chị L. giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Lưu Hoàng Ân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khoảng 20h30 ngày 25/2, Ân thấy chị L. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vũng Việt, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp. Lúc này, Ân đi xe máy, tay cầm ca nhựa (chứa axit) đi ngược chiều và hất chất lỏng vào mặt chị L. rồi tẩu thoát.

Nữ nạn nhân được người dân sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị nhưng đã tử vong sau đó. Gây án xong, Ân bán xe máy và lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ron-nguoi-voi-loi-khai-cua-ke-tat-axit-khien-mot-nguoi-phu-nu-tu-vong-o-binh-duong-561751.html