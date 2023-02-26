Trương Hằng hãm hại Trịnh Sảng vì khoản tiền thừa kế khổng lồ?

Sao quốc tế 26/02/2023 23:24

Bình luận mới đây của cha ruột Trịnh Sảng đã khiến không ít người nghi ngờ về những hành động khó hiểu của Trương Hằng.

Vụ việc nữ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại dã man đang khiến cho dư luận hoang mang vô cùng. Sự việc khiến cho cả Trung Quốc đánh lên hồi chuông về việc tranh chấp tài sản của các cặp đôi sau ly hôn.

Trương Hằng hãm hại Trịnh Sảng vì khoản tiền thừa kế khổng lồ? - Ảnh 1

Giữa lúc sự việc trên đang là tâm điểm, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện cha ruột của Trịnh Sảng bình luận trong một bài viết đầu tiên đưa tin về cái chết của Thái Thiên Phượng đầu tiên vào ngày 25/2. Ông viết: "Mọi người đều nói đưa tiền là xong chuyện, nhưng mấy kẻ ghê tởm này mãi mãi sẽ không thỏa mãn, vì tiền mà giết người, thừa kế tài sản mới là mục tiêu cuối cùng, đợi khi bi kịch phát sinh thì mọi thứ đã muộn rồi."

Bình luận này của cha ruột Trịnh Sảng khiến cư dân mạng không khỏi liên tưởng đến lùm xùm của con gái ông và bạn trai cũ là Trương Hằng. Theo đó, nhiều ý kiến chỉ ra các điểm đáng nghi khi cặp đôi tranh chấp quyền nuôi con, Trương Hằng lúc ấy đã mời luật sư bảo vệ quyền thừa kế tài sản của các con. Được biết, trong quá khứ Trịnh Sảng từng lập di chúc để lại tài sản cho các con của mình.

Trương Hằng hãm hại Trịnh Sảng vì khoản tiền thừa kế khổng lồ? - Ảnh 2

Cách đây không lâu, Trịnh Sảng Trương Hằng tố bạo hành con và lừa lọc người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trịnh Sảng đã lên tiếng, bác bỏ các nội dung tố cáo của Trương Hằng. Cô cho biết không gây thương tổn cho con, không lơ là chăm sóc hai bé. Cơ quan chức năng địa phương cũng chưa từng điều tra cô. Trên trang cá nhân của mình, cô vẫn đăng tải hình ảnh đi chơi xuân và gặp gỡ bạn bè.

Nguồn tin cho biết, mối quan hệ của Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng hiện đã được cải thiện. Họ thống nhất cùng nhau nuôi dưỡng tốt hai con. Nữ diễn viên được bạn trai tạo điều kiện thường xuyên gặp gỡ, đưa hai con đi chơi để vun đắp tình cảm.

Trịnh Sảng bị phát hiện cho con ăn đồ rẻ tiền, trong khi bản thân sắm hàng hiệu không tiếc tay

Trịnh Sảng bị phát hiện cho con ăn đồ rẻ tiền, trong khi bản thân sắm hàng hiệu không tiếc tay

Sau ồn ào nghi vấn bạo hành con, mới đây Trịnh Sảng tiếp tục bị chỉ trích keo kiệt vì cho các con ăn đồ ăn nhanh rẻ tiền.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng Trương Hằng Thái Thiên Phượng sao Hoa ngữ sao châu Á

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