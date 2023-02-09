Nữ diễn viên Trịnh Sảng đã tham gia vào một sự kiện thuộc cộng đồng người hoa tại Mỹ vào đầu tháng này.

Sinchew đưa tin, mới đây một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Trịnh Sảng tham gia vào một sự kiện do cộng đồng người Hoa ở Mỹ tổ chức. Đây đồng thời là lần lộ diện hiếm hoi của cô sau thời gian sang Mỹ ở ẩn.

Tại sự kiện này, Trịnh Sảng trông có vẻ lên cân so với thời gian trước và tóc cô cũng dài hơn. Nữ diễn viên thậm chí được mời lên bục phát biểu.

Được biết, hiện tại Trịnh Sảng và bố mẹ đang cùng nhau định cư tại Mỹ. Trước đó, về quyền nuôi con, cô được tòa xử đón con về 2 ngày mỗi tuần. Nữ diễn viên vì thế cũng thi thoảng đăng tải ảnh con lên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, cô bị người yêu cũ là Trương Hằng tố bạo hành con và lừa lọc người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trịnh Sảng đã lên tiếng, bác bỏ các nội dung tố cáo của Trương Hằng. Cô cho biết không gây thương tổn cho con, không lơ là chăm sóc hai bé. Cơ quan chức năng địa phương cũng chưa từng điều tra cô. Trên trang cá nhân của mình, cô vẫn đăng tải hình ảnh đi chơi xuân và gặp gỡ bạn bè.

Trước đó, vào ngày 16/12, Trịnh Sảng đăng ảnh chụp cùng các con ở Mỹ. Hai bé được mẹ đưa đi xem máy bay với tâm trạng vui vẻ. Để bảo vệ cuộc sống riêng tư của con, nữ diễn viên không để lộ gương mặt hai bé. Cặp song sinh một trai và một gái của Trịnh Sảng mới 2 tuổi.

Nguồn tin cho biết, mối quan hệ của Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng hiện đã được cải thiện. Họ thống nhất cùng nhau nuôi dưỡng tốt hai con. Nữ diễn viên được bạn trai tạo điều kiện thường xuyên gặp gỡ, đưa hai con đi chơi để vun đắp tình cảm.

Trịnh Sảng lộ diện sau ồn ào bị bạn trai cũ tố bạo hành hai con nhỏ Nữ diễn viên cho thấy cô vẫn có cuộc sống thoải mái, vui vẻ sau những đấu tố qua lại với bạn trai cũ Trương Hằng.

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