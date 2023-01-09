Cha của Trịnh Sảng đáp trả lời cáo buộc ngược đãi trẻ con của 'con rể hụt' Trương Hằng

Sao quốc tế 09/01/2023 18:36

Sau khi Trương Hằng tố Trịnh Sảng ngược đãi con ruột, cha của Trịnh Sảng - ông Trịnh Thành Hoa đã đưa ra một văn bản của luật sư trên tài khoản cá nhân để đáp trả.

Sau khi Trương Hằng phát tán ảnh và video được cho là cáo buộc Trịnh Sảng đã ngược đãi 2 con ruột của mình, cha của Trịnh Sảng là ông Trịnh Thành Hoa đã đưa ra một văn bản của luật sư trên tài khoản cá nhân để đáp lại.

Cụ thể, ông Trịnh Thành Hoa nói rõ trong văn bản: "Bà Trịnh Sảng kiên quyết phủ nhận các cáo buộc đồng thời khẳng định rõ ràng rằng bà chưa bao giờ bỏ mặc hay làm hại các con của mình. Hiện tại, cảnh sát Bang Colorado và các cơ quan chính phủ chưa bắt đầu bất kỳ hình thức cáo buộc nào đối với bà Trịnh như các trường hợp sơ suất trong việc giám hộ hoặc các trường hợp bảo vệ trẻ em".

Bên cạnh đó, nội dung trong văn bản cũng nêu rõ: "Liên quan đến vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa bà Trịnh và ông Trương ở Colorado, bà Trịnh đã thắng vào tháng 3/2022 và giành thời gian với những đứa con thân yêu của mình với tư cách làm mẹ. Hơn nữa, vì ông Trương muốn đưa các con về Trung Quốc mà không được sự đồng ý của bà Trịnh, vào tháng 6/2022, tòa án phán quyết rằng ông Trương không được đưa bọn trẻ qua biên giới khi chưa được phép".

Cha của Trịnh Sảng đáp trả lời cáo buộc ngược đãi trẻ con của 'con rể hụt' Trương Hằng - Ảnh 1

Về phía Trương Hằng, anh cho biết bản thân chưa từng bị tòa án từ chối đơn xin phép đưa hai con nhỏ về Trung Quốc sống như phía Trịnh Sảng nói vào ngày 7/1.

Trương Hằng chia sẻ để hai con có thể hồi hương, anh hoàn thành nghĩa vụ công dân, nộp phạt 32,2 triệu NDT (5 triệu USD) tiền trốn thuế. Anh đăng tải biên lai đóng phạt, có dấu mộc đỏ chứng nhận của cơ quan chức năng để làm bằng chứng. Về khoản nợ 20 triệu NDT (2,9 triệu USD) với Trịnh Sảng, Trương Hằng cho biết đã trả không thiếu một xu cho bạn gái cũ.

 

Theo Trương Hằng, Trịnh Sảng mới là người cản trở hai con trở về Trung Quốc. Trên tòa cô đưa ra vô vàn nguyên nhân, kể cả việc thể hiện thái độ không hài lòng về chính sách giáo dục, y tế của quê nhà để giữ các con ở lại Mỹ. Trương Hằng cho biết Trịnh Sảng muốn dùng hai con để xin thẻ xanh lưu trú. Cho nên bằng mọi giá cô không để bé Lucas và Luna rời khỏi mình.

Cha của Trịnh Sảng đáp trả lời cáo buộc ngược đãi trẻ con của 'con rể hụt' Trương Hằng - Ảnh 2Cha của Trịnh Sảng đáp trả lời cáo buộc ngược đãi trẻ con của 'con rể hụt' Trương Hằng - Ảnh 3

Trương Hằng chia sẻ vụ việc Trịnh Sảng bạo hành các con đang được điều tra hình sự. Hình ảnh vết thương và video ghi lại phản ứng hoảng sợ của Lucas, Luna khi gặp Trịnh Sảng là thật, không phải sản phẩm chỉnh sửa hay cắt ghép. Trương Hằng tuyên bố bạn gái cũ và gia đình có thể báo cảnh sát, đâm đơn kiện anh nếu cho rằng bản thân bị bôi nhọ, đừng chỉ lấy thư luật sư dọa nạt.

Hiện, vụ đấu tố mới và cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng nhận được sự quan tâm của dư luận, truyền thông Trung Quốc.

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Vụ đấu tố mới và cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

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