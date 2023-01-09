Nghi vấn Trương Hằng cắt ghép video, cố tình lợi dụng con cái để hủy hoại Trịnh Sảng?

Sao quốc tế 09/01/2023 15:36

Vụ đấu tố mới và cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, Trịnh Sảng đã bị "tình cũ" Trương Hằng tố bạo hành con cái. Cụ thể, nam diễn viên này đăng tải một video quay vết thương ở tay của con gái dài 6cm, phải khâu 5 mũi. Cách đây 6 tháng, bé trai cũng bị bỏng ở mũi do tàn thuốc lá. Trong video, các bé liên tục khóc và nói sợ mẹ. Đồng thời, anh còn chia sẻ rằng Trịnh Sảng không thực sự thương yêu hai con, chỉ lợi dụng Lucas và Luna để ở lại Mỹ.

Nghi vấn Trương Hằng cắt ghép video, cố tình lợi dụng con cái để hủy hoại Trịnh Sảng? - Ảnh 1

Theo Trương Hằng, sau khi sang Mỹ, Trịnh Sảng sống tại Colorado. Nữ diễn viên ở cùng gia đình trong biệt thự sang trọng. Ngôi nhà được Trịnh Sảng mua chứ không phải đi thuê. Trước đó, cô từng than khóc kể khổ rằng bản thân túng quẫn kinh tế, nợ nần chồng chất đến mức không có tiền mua giấy vệ sinh, phải dựa vào sự hỗ trợ của bạn bè để sống lay lắt qua ngày.

Ngay lập tức sau đó, người hâm mộ Trịnh Sảng đã tố ngược Trương Hằng cắt ghép video, cố tình dùng con cái để hủy hoại danh dự Trịnh Sảng.  Nếu thật sự có chuyện bạo hành, nam diễn viên phải báo với cảnh sát chứ không phải quay video đăng lên mạng xã hội. Không ít bình luận cho rằng nam diễn viên sợ bị vạch trần clip giả nên mới làm vậy. 

Nghi vấn Trương Hằng cắt ghép video, cố tình lợi dụng con cái để hủy hoại Trịnh Sảng? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Phía luật sư của Trịnh Sảng cũng đăng tải văn bản chính thức phủ nhận chuyện bạo hành, cho rằng nam diễn viên nên dừng chuyện bịa đặt để lấy sự thương hại của dư luận. 

Cảnh sát và bệnh viện bên Mỹ đồng thời bác bỏ thông tin Trịnh Sảng bạo hành con như Trương Hằng tố. Những ngày cô được thăm nuôi con thì Trương Hằng làm mọi cách khó dễ, không cho cô gặp mặt. Nam diễn viên cũng không trả được 20 triệu Nhân Dân Tệ cho Trịnh Sảng nên đã quỳ lạy, dập đầu xin cô tha cho mình nhưng nữ diễn viên không đồng ý. 

Hiện, vụ đấu tố mới và cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng nhận được sự quan tâm của dư luận, truyền thông Trung Quốc.

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