Sau 2 năm bị 'phong sát' khỏi làng giải trí Cbiz, Trịnh Sảng bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng vì điều này

Dù đã bị "phong sát" khỏi giới giải trí trong suốt 2 năm nay, nhưng nhan sắc của Trịnh Sảng luôn được nhắc đến và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với chủ đề "Đóa hoa nhài trắng thuần khiết duy nhất của làng giải trí" thì cái tên Trịnh Sảng bất ngờ được nhắc đến. Danh sách còn có hàng loạt mỹ nhân đình đám như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Mã Tư Thuần, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y... Trước khi bị phong sát, nhắc đến nữ thần thanh xuân thì không thể nào bỏ quên cái tên Trịnh Sảng. Nổi tiếng trong giới giải trí với nhan sắc trong sáng, ngây thơ và thuần khiết, cô từng một thời được mệnh danh là "em gái quốc dân". Tại thời điểm đó, hiếm có nữ diễn viên nào lại có thể sở hữu được gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn và sống mũi cao như Trịnh Sảng. Tuy nhiên, cô cũng từng gây tranh cãi xoay quanh việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Đồng thời, những thành tích lúc đôi mươi của Trịnh Sảng để lại ấn tượng trong lòng khán giả như: Diễn viên trẻ tuổi nhất trong danh mục đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 25, nữ diễn viên mới xuất sắc nhất giải Kim Tượng lần thứ 31 vào năm 2012, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Ma Cao lần thứ 9 vào năm 2017, Forbes Trung Quốc đã liệt kê Trịnh Sảng vào danh sách "30 Under 30 Asia" vào năm 2017...

Dù từ trước đến nay, Trịnh Sảng luôn dính nhiều ồn ào về phát ngôn hay hành động thì độ nổi tiếng của nữ diễn viên vẫn không hề giảm sút. Sau khi bị cấm hoạt động nghệ thuật vì vướng scandal trốn thuế, bỏ rơi con sinh đôi, Trịnh Sảng sang Mỹ để giành quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng, nhưng thua kiện. Sau đó, cô quyết định ở lại nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đăng hình ảnh về cuộc sống mới. Nữ diễn viên đã nuôi một cún cưng ở Mỹ. Cô nỗ lực học tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống bản địa. Song song với đó, nữ diễn viên theo học khóa nuôi dạy trẻ, tham gia trị liệu tâm lý với chuyên gia theo yêu cầu từ tòa án. Ngoài ra, cô cũng khẳng định đã từ bỏ chấp niệm quay lại giới giải trí. Cô biết bản thân không còn cơ hội sau khi phạm phải sai lầm khó tha thứ. Trịnh Sảng dự định chuyển sang làm YouTuber, sáng tạo nội dung để kiếm thu nhập.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-nam-bi-phong-sat-khoi-lang-giai-tri-cbiz-trinh-sang-bat-ngo-day-song-khap-coi-mang-vi-dieu-nay-535362.html