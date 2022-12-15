Mc Từ Hy Đệ khẳng định hôn nhân vẫn hạnh phúc

Sau ồn ào ông xã doanh nhân có con riêng, Từ Hy Đệ mới đây đã lên tiếng nói về cuộc hôn nhân của mình.

Mới đây, Từ Hy Đệ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh, cô cho biết mình đang dự triển lãm tác phẩm mới của một đồng nghiệp thân thiết. Đây là lần xuất hiện trên MXH đầu tiên của nữ MC sau tin đồn ông xã cô - doanh nhân Hứa Nhã Quân - ngoại tình và có con riêng.

Từ Hy Đệ tham gia triển lãm của đồng nghiệp - Ảnh: Instagram

Dưới phần bình luận của bài đăng, một netizen viết: "Dù cuộc sống gia đình có khổ sở đến đâu, bạn cũng phải ra ngoài, gặp gỡ mọi người và nở nụ cười". Đáp lại, Từ Hy Đệ cho biết: "Tôi không khổ sở, tôi sống rất vui vẻ. Tin thì tin, không tin thì thôi, tôi cũng không muốn phí lời".

Nhiều cư dân mạng sau đó lên tiếng bênh vực em gái Từ Hy Viên, cho rằng mọi tin đồn vô căn cứ nên bị dập tắt, nếu không biết thực hư câu chuyện ra sao thì đừng can dự vào cuộc sống của người khác. Nữ MC sau đó bình luận: "Cảm ơn bạn cho tôi sức mạnh tích cực như vậy".

Cách đây một tuần, MXH xứ Trung được phen xôn xao với thông tin ông xã của Từ Hy Đệ đã có con trai 3 tuổi với nhân tình của mình. Không những vậy, doanh nhân Hứa Nhã Quân còn mua nhà tại Thượng Hải cho 2 mẹ con sống. Không những vậy, Hứa Nhã Quân còn rất cưng chiều hai người này, thường xuyên chi mạnh tay để cả hai tiêu xài và mua đồ giá trị cao.

Trước tin đồn chồng nuôi tiểu tam bên ngoài, Từ Hy Đệ giữ im lặng tuyệt đối. Được biết, đây không phải là lần đầu Hứa Nhã Quân bị đồn ngoại tình, ngược đãi vợ, làm ăn thất bát,... Tuy vậy, MC họ Từ luôn lên tiếng bênh vực chồng và khẳng định cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc, không có chuyện lục đục hay xa cách.

Chồng MC Từ Hy Đệ đã có con trai với nhân tình, mua cả biệt thự tại Thượng Hải để tiện dan díu? Thông tin chồng của MC Từ Hy Đệ, doanh nhân Hứa Nhã Quân, đã có con trai riêng 3 tuổi với nhân tình tại Thượng Hải đang khiến nhiều người quan tâm.

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