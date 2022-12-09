Chồng MC Từ Hy Đệ đã có con trai với nhân tình, mua cả biệt thự tại Thượng Hải để tiện dan díu?

Thông tin chồng của MC Từ Hy Đệ, doanh nhân Hứa Nhã Quân, đã có con trai riêng 3 tuổi với nhân tình tại Thượng Hải đang khiến nhiều người quan tâm.

Mạng xã hội xứ Trung hiện đang xôn xao với thông tin ông xã của Từ Hy Đệ đã có con trai 3 tuổi với nhân tình của mình. Không những vậy, doanh nhân Hứa Nhã Quân còn mua nhà tại Thượng Hải cho 2 mẹ con sống. Không những vậy, Hứa Nhã Quân còn rất cưng chiều hai người này, thường xuyên chi mạnh tay để cả hai tiêu xài và mua đồ giá trị cao.

Theo nguồn tin, nhân tình của Hứa Nhã Quân họ Giang và có tên tiếng Anh là Ruby, năm nay mới chỉ 26 tuổi, quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Về phần Từ Hy Đệ, dù biết chuyện nhưng cô cũng không dám vạch trần.

Được biết, tuy là MC hàng đầu Đài Loan nhưng Từ Hy Đệ lại không được nhà chồng xem trọng, thậm chí là không có tiếng nói vì cô chỉ sinh toàn con gái. Cụ thể, vì Hứa Nhã Quân là thiếu gia hào môn nên Từ Hy Đệ có áp lực phải sinh con trai, vì vậy việc cô sinh liên tiếp 3 cô con gái đã khiến cô bị cả chồng và gia đình anh thờ ơ, lạnh nhạt.

Gần đây, xuất hiện tin đồn rằng Từ Hy Đệ trong quá khứ đã bị Hứa Nhã Quân bắt gian tại trận, chị gái của cô - Từ Hy Viên - đã phải dùng một số tiền khổng lồ để "bịt miệng" doanh nhân họ Hứa. Nhưng số tiền này lại được lấy từ chỗ chồng cũ của Đại S - Uông Tiểu Phi - khi cả hai vẫn còn chung sống.

Netizen cho rằng tin tức này không phải là không có căn cứ vì truyền thông đã nhiều lần bắt gặp Hứa Nhã Quân ngoại tình công khai. Dẫu vậy, mỗi lần như vậy thì Từ Hy Đệ đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định hôn nhân của mình vẫn vô cùng êm ấm. Việc cô "ngậm đắng nuốt cay" như vậy chắc chắn là Hứa Nhã Quân đã biết được điểm yếu của vợ.

Chồng Từ Hy Đệ lại bị bắt gặp thân mật cùng gái lại hậu tin đồn 'nắm thóp' vợ Nam doanh nhân Hứa Nhã Quân - chồng của MC Từ Hy Đệ - mới đây đã bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật cùng một cô gái lạ mặt.

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