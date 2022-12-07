Chồng Từ Hy Đệ lại bị bắt gặp thân mật cùng gái lại hậu tin đồn 'nắm thóp' vợ

Nam doanh nhân Hứa Nhã Quân - chồng của MC Từ Hy Đệ - mới đây đã bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật cùng một cô gái lạ mặt.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây ông xã của Từ Hy Đệ - doanh nhân Hứa Nhã Quân, vừa qua đã bị chụp lại loạt ảnh thân mật cùng một cô gái trẻ trong quán bar. Cặp đôi có nhiều cử chỉ trên mức bạn bè.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu mà Hứa Nhã Quân bị bắt gặp tình tứ cùng những cô gái lạ mặt. Chồng Từ Hy Đệ được cho là người lăng nhăng, trăng hoa và thường xuyên công khai ngoại tình sau lưng vợ mình.

Nhiều người sau khi nhìn thấy loạt ảnh này đã bày tỏ sự thương cảm cho Từ Hy Đệ khi cô lại có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn như vậy. Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng chồng của nữ MC thoải mái làm vậy là bởi vì "nắm thóp" vợ vì cô từng ngoại tình trước đây.

Cụ thể, gần đây MXH xuất hiện tin đồn rằng Từ Hy Đệ đã bị Hứa Nhã Quân bắt gian tại trận, chị gái của cô - Từ Hy Viên - đã phải dùng một số tiền khổng lồ để "bịt miệng" doanh nhân họ Hứa. Nhưng số tiền này lại được lấy từ chỗ chồng cũ của Đại S - Uông Tiểu Phi - khi cả hai vẫn còn chung sống.

Netizen cho rằng tin tức này không phải là không có căn cứ vì truyền thông đã nhiều lần bắt gặp Hứa Nhã Quân ngoại tình công khai. Dẫu vậy, mỗi lần như vậy thì Từ Hy Đệ đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định hôn nhân của mình vẫn vô cùng êm ấm. Việc cô "ngậm đắng nuốt cay" như vậy chắc chắn là Hứa Nhã Quân đã biết được điểm yếu của vợ.

Được biết, Từ Hy Đệ và Hứa Nhã Quân đã kết hôn từ năm 2005 và có với nhau 3 cô con gái. 17 năm bên nhau, nữ MC hàng đầu Đài Loan nhiều lần đứng ra phủ nhận chuyện chồng lăng nhăng để bảo vệ danh tiếng cho chồng và cuộc hôn nhân của mình.

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