Từ Hy Viên được chồng mới mua tặng nhà sau khi bị Uông Tiểu Phi chế giễu

Sao quốc tế 06/12/2022 17:19

Sau khi bị chồng cũ của Từ Hy Viên chế giễu về chuyện kinh tế thua thiệt, DJ Koo mới đây đã quyết định mua nhà mới để chứng minh bản lĩnh của mình.

Trang ETtoday đưa tin, DJ Koo hiện đang tìm mua nhà mới sau khi bị Uông Tiểu Phi chế nhạo là "ăn bám" vợ cũ. Theo đó, nam nghệ sĩ người Hàn mới đây đã đi xem một căn hộ cao cấp rộng 120 m2 gồm có 2 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 ban công và 1 nhà vệ sinh có giá 30 triệu TWD (23,4 tỷ đồng).

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Nguồn tin này cho biết, DJ Koo mua nhà dưới diện trả góp và trả trước đợt đầu 30% là khoảng 10 triệu TWD (7,8 tỷ đồng). Tuy nhiên chưa biết Từ Hy Viên có đồng ý dọn ra khỏi biệt thự rộng 720 m2 đang sống để sang căn hộ nhỏ hơn hay không. Vì vấn đề chênh lệch thu nhập, DJ Koo chỉ có thể cung cấp cho Đại S căn hội như trên mà thôi.

Theo New1, DJ Koo sở hữu khối tài sản trị giá 2,5 triệu USD sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, bao gồm một căn dinh thự có view sông Hàn tại Seoul. Trong khi đó, Từ Hy Viên giàu gấp 8 lần chồng mới.

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Sau khi ly hôn, Từ Hy Viên vẫn được giữ hai bất động sản trị giá 18,9 triệu USD đứng tên cô tại Đài Loan. theo thỏa thuận tiền hôn nhân với DJ Koo, tài sản cá nhân của cô đều do hai con thừa hưởng. Dẫu vậy, DJ Koo vẫn có nghĩa vụ phải kiếm tiền chu cấp cho Đại S và các con.

Thời gian gần đây, drama của Từ Hy Viên, DJ Koo và Uông Tiểu Phi là tâm điểm của dư luận khi chồng cũ Đại S tố cô bòn rút tiền cấp dưỡng sau hôn nhân. Không những vậy, nam nghệ sĩ người Hàn còn bị mẹ con Uông Tiểu Phi gọi là "đồ hèn" khi sống trong nhà mà chồng cũ mua cho Từ Hy Viên, không thay đổi nội thất,...

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Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo Uông Tiểu Phi sao Đài Loan sao Hoa ngữ sao châu Á

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