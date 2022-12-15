Không nhiều lời giải thích, chỉ một hành động này mà Thang Duy đã dập tắt được tin đồn ly hôn

Động thái mới đây của Thang Duy được đánh giá là cô cùng khôn khéo khi không cần phải lên tiếng trực tiếp mà cũng có thể bác bỏ tin đồn không hay về hôn nhân của mình và người chồng Hàn Quốc.
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Mới đây, Thang Duy đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung gia đình cô đã tổ chức sinh nhật cho chồng - đạo diễn Kim Tae Young. Nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh một chiếc bánh sinh nhật và trang nhật ký được con gái cô - bé Summer - viết bằng tiếng Trung: "Hôm nay mình đã ăn bánh kem sinh nhật của bố".
Động thái này của Thang Duy được cho là âm thầm dập tắt đi tin đồn cuộc hôn nhân của cô và Kim Tae Young rạn nứt. Nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật cho nam đạo diễn người Hàn và chúc phúc cho gia đình cô. Được biết, trước đó có thông tin hai ngôi sao đang ly thân khi Thang Duy đưa con về Bắc Kinh sống trong và vòng 6 tháng liền họ không gặp mặt nhau.
Thang Duy và Kim Tae Young gặp gỡ và hợp tác trong tác phẩm Thu Muộn vào năm 2009, hai năm sau khi cô bị hắt hủi tại chính quê nhà của mình vì bộ phim Sắc Giới. Sau đó, cặp đôi hẹn hò rồi kết hôn vào năm 2014, hiện cả hai có với nhau một cô con gái.
Suốt 8 năm hôn nhân, tin đồn Thang Duy và Kim Tae Young mâu thuẫn, ly hôn liên tục râm ran. Đến khi nữ diễn viên "đại thắng" với Quyết Tâm Chia Tay thì thông tin này một lần nữa rộ lên, lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Sự thành công của Quyết Tâm Chia Tay đồng thời được xem là "mùa xuân thứ 2" trong sự nghiệp của Thang Duy khi tác phẩm này giúp cô đoạt 5 ngôi Ảnh hậu tại Giải thưởng Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc 2022, Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa lần thứ 27, Giải thưởng Điện ảnh BUIL lần thứ 31, Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 42 và Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43.