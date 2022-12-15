Không nhiều lời giải thích, chỉ một hành động này mà Thang Duy đã dập tắt được tin đồn ly hôn

Mới đây, Thang Duy đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung gia đình cô đã tổ chức sinh nhật cho chồng - đạo diễn Kim Tae Young. Nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh một chiếc bánh sinh nhật và trang nhật ký được con gái cô - bé Summer - viết bằng tiếng Trung: "Hôm nay mình đã ăn bánh kem sinh nhật của bố".

Thang Duy cùng con gái tổ chức sinh nhật cho chồng - Ảnh: Internet

Động thái này của Thang Duy được cho là âm thầm dập tắt đi tin đồn cuộc hôn nhân của cô và Kim Tae Young rạn nứt. Nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật cho nam đạo diễn người Hàn và chúc phúc cho gia đình cô. Được biết, trước đó có thông tin hai ngôi sao đang ly thân khi Thang Duy đưa con về Bắc Kinh sống trong và vòng 6 tháng liền họ không gặp mặt nhau.