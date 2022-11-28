Nguyên nhân thực sự khiến Thang Duy bật khóc tại lễ trao giải Rồng xanh

Sao quốc tế 28/11/2022 17:20

Hình ảnh Thang Duy bật khóc nức nở lại lễ trao giải rồng xanh không khỏi khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Mới đây trên mạng xã hội xứ Trung đang vô cùng xôn xao khi cuộc phỏng vấn ngắn với Thang Duy sau khi cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh 2022. Tại đây mỹ nhân này cho biết lý do bật khóc tại thời điểm đó: “Tôi nghĩ bản thân thật kỳ quặc. Tôi đã khóc rồi lại cười và ngược lại. Tôi không nghĩ sẽ được lắng nghe bài hát tại lễ trao giải. Tôi nghe ca khúc nhiều lần trước đó nhưng lúc xem trực tiếp, tôi đã rơi nước mắt".

Nguyên nhân thực sự khiến Thang Duy bật khóc tại lễ trao giải Rồng xanh - Ảnh 1
Thang Duy - Ảnh: Internet 

Fog là nhạc phim của Decision to Leave - bộ phim mang về giải thưởng cho Thang Duy. Xúc động trước những nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đáp lại một cách xứng đáng. Cô nàng cho biết:  "Tôi thực sự muốn gặp đạo diễn, các diễn viên và nhân viên sau khi bộ phim kết thúc. Thật vinh dự khi chúng tôi có được chiến thắng này. Tất cả nhân viên trong đoàn phim đều là những người hạnh phúc. Chúng tôi biết ơn khi được bên nhau", Thang Duy chia sẻ.

Nguyên nhân thực sự khiến Thang Duy bật khóc tại lễ trao giải Rồng xanh - Ảnh 2
Thang Duy xúc động bật khóc tại lễ trao giải - Ảnh: Internet 

Giải thưởng Điện ảnh Rồng xanh 2022 được tổ chức tại Hội trường KBS ở Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul ngày 25/11. Ê-kíp Decision to Leave của đạo diễn Park Chan Wook chiến thắng 6 hạng mục trong số 12 đề cử. Tại đây, Thang Duy trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nguyên nhân thực sự khiến Thang Duy bật khóc tại lễ trao giải Rồng xanh - Ảnh 3
Thang Duy là một trong số ít diễn viên lấy lại sự nghiệp thành công sau scandal - Ảnh: Internet

Thang Duy sinh năm 1979, từng nằm trong nhóm 8 hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại lục gồm Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ. Trong đó, Thang Duy được yêu thích nhờ khả năng diễn xuất và sở hữu vẻ đẹp tinh tế, có sức hút đặc biệt trên màn ảnh rộng.

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Nữ diễn viên Thang Duy là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh 2022.

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