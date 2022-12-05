Thang Duy tiếp tục đại thắng với Quyết Tâm Chia Tay

Bộ phim Quyết Tâm Chia Tay (Decision To Leave) tiếp tục đem về cho nữ diễn viên Thang Duy một giải Ảnh hậu nữa tại Giải thưởng Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc 2022.

Spotv News đưa tin, Giải thưởng Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc 2022 vừa qua đã công bố danh sách chiến thắng tại các hạng mục vào ngày 5/12. Trong đó, Decision To Leave do Park Chan-wook làm đạo diễn đã đại thắng khi giành được tổng cộng 4 giải thưởng danh giá bao gồm Phim hay nhất, Kịch bản hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Quyết tâm chia tay 'đại thắng' tại Giải thưởng Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc 2022 - Ảnh: Internet

Ngôi vị Ảnh hậu của Giải thưởng Hiệp hội các nhà sản xuất phim Hàn Quốc 2022 đồng thời cũng là chiếc cúp thứ 5 của Thang Duy tại các giải thưởng điện ảnh lớn của xứ sở kim chi sau Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa lần thứ 27, Giải thưởng Điện ảnh BUIL lần thứ 31, Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 42 và Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43.

Thang Duy đoạt 5 giải Ảnh hậu nhờ Quyết Tâm Chia Tay - Ảnh: Internet

Đảm nhận vai quả phụ Seo Rae trong Quyết Tâm Chia Tay, Thang Duy được giới chuyên môn Hàn Quốc đánh giá là "người mở ra chân trời mới cho thể loại phim tình cảm". Nữ diễn viên đã hóa thân hoàn hảo vào một nhân vật có nhiều tầng suy nghĩ và cảm xúc, khiến cho nhân vật thám tử đã yêu và tin tưởng cô không hề do dự.

Trong một diễn biến khác, Quyết Tâm Chia Tay được giới chuyên môn đánh giá cao tại hạng mục Phim Quốc tế Xuất sắc nhất tại Oscar 2023. Lý giải cho điều này, tờ Variety nhận định rằng vì giám khảo của Oscar sẽ không có đủ thời gian xem hết toàn bộ các tác phẩm dự thi nên họ có xu hướng bỏ phiếu cho những bộ phim mà mình từng xem hay nghe đến. Vì vậy mà những dự án đã có thành tựu trước đó như Decision To Leave sẽ có ưu thế lớn.

Trước đó, vào tháng 5/2022, bộ phim này đã giúp cho đạo diễn Park Chan Wook đoạt giải Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất tại Liên hoan phim Cannes, ông đồng thời là người Hàn thứ hai nhận được giải thưởng danh giá này.

Thang Duy tạo nên 'cơn địa chấn' tại giải thưởng danh giá tại Hàn Quốc Nữ diễn viên Thang Duy là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh 2022.

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