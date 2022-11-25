Tuyển tập những câu chuyện ly hôn đầy ắp drama tại Cbiz: Bất ngờ với cái tên Trịnh Sảng

Dưới đây là 3 cuộc hôn nhân khiến cho giới báo chí xứ Trung tốn khá nhiều giấy mực.

Từ Hy Viên

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi công bố ly hôn vào tháng 11/2021, kể từ đó đến nay, thông tin về đời sống tình cảm của nữ diễn viên vẫn luôn là đề tài gây chú ý với giới báo chí.

Hậu ly hôn, Từ Hy Viên không ngại thuật lại những góc khuất trong cuộc hôn nhân được cô mô tả là như địa ngục, về những hành động thiếu tôn trọng của Uông Tiểu Phi cũng như các thói xấu của anh. Đáp trả lại lời chỉ trích từ vợ cũ, nam doanh nhân này cũng lần lượt tung tin xấu của cô ra cho thiên hạ.

Thậm chí đỉnh điểm nhất là mẹ của Từ Hy Viên trong buổi livestream đã lên tiếng không cho Uông Tiểu Phi dẫn con rời xa mẹ đẻ để sống với bố.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng và Trương Hằng - Ảnh: Internet

Ngay từ khi còn mặn nồng, mối tình của Trịnh Sảng và Trương Hằng đã vấp phải không ít thị phi. Thời điểm đó, Trương Hằng luôn bị chỉ trích là kẻ kẻ ăn bám bạn gái, kể cả sau khi chia tay Trương Hằng vẫn lừa nữ diễn viên một số tiền lớn.

Những tưởng mọi chuyện đã được lắng xuống sau khi cả hai đường ai nấy đi vào cuối năm 2019 thì bất ngờ, Trương Hằng công khai tiết lộ những bí mật giữa anh và Trịnh Sảng gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ.

Cụ thể, anh tiết lộ Trịnh Sảng thuê người mang thai hộ nhưng sau đó đòi bỏ con và không thèm quan tâm từ khi hai bé chào đời. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó khi cả 2 còn được cho là đã kết hôn với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyen-tap-nhung-cau-chuyen-ly-hon-day-ap-drama-tai-cbiz-bat-ngo-voi-cai-ten-trinh-sang-528675.html