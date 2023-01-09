Cuộc sống vừa ổn định chưa được bao lâu, Trịnh Sảng bất ngờ gặp họa khi bị bạn trai cũ tố xin trợ cấp người nghèo cho con

Cũng theo Trương Hằng, sau khi sang Mỹ, Trịnh Sảng sống tại Colorado. Nữ diễn viên ở cùng gia đình trong biệt thự sang trọng. Ngôi nhà được Trịnh Sảng mua chứ không phải đi thuê. Trước đó, cô từng than khóc kể khổ rằng bản thân túng quẫn kinh tế, nợ nần chồng chất đến mức không có tiền mua giấy vệ sinh, phải dựa vào sự hỗ trợ của bạn bè để sống lay lắt qua ngày.

Sau khi Trịnh Sảng và cha Trịnh Thành Hoa phủ nhận cáo buộc ngược đãi, đối xử tệ bạc với con trẻ, Trương Hằng tiếp tục có bài viết phản bác. Anh này cho biết, cựu nữ diễn viên Cbiz là một con người nói dối trắng trợn, cô không hề yêu thương 2 con của mình mà ngược lại đang muốn lợi dung con để làm những gì có lợi cho bản thân.

Được biết giá trị những căn nhà tại Colorado có mức giá trên 300 ngàn đô - con số khá khủng nếu so với những gì trước đó cô nàng chia sẻ về tài sản của mình. Ngoài ra trong phiên tòa để chứng minh bản thân đủ sức nuôi con cô cũng buộc phải chứng minh tài chính để giành quyền nuôi con.

Anh cho biết Trịnh Sảng không xứng đáng làm mẹ - Ảnh: Internet

Theo Trương Hằng, trái với tuyên bố hùng hồn trước tòa, ngoài đời Trịnh Sảng lại keo kiệt với con ruột. Dù dát đồ hiệu đầy người và có cuộc sống vật chất sung túc, nữ diễn viên vẫn đăng ký làm thẻ trắng cho hai con.

Thẻ trắng là chương trình hỗ trợ bảo hiểm y tế cho những gia đình có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế kém từ 2.000 USD trở xuống. Đối tượng được đăng ký hỗ trợ là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật.

Việc này đã bị Trương Hằng lên tiếng phản ánh bởi thẻ trắng có thể cản trở sự phát triển của 2 con và điều này không hề tốt cho tương lai của 2 bé.

Trương Hằng mong muốn đưa 2 con hồi hương - Ảnh: Internet

Chưa kể, thực tế cha mẹ của bọn trẻ không phải người có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế kém. Nếu bị điều tra và phát hiện khai gian dối để gạt tiền trợ cấp, độ tín nhiệm của hai đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng, còn Trịnh Sảng đối mặt với án hình sự.

Trương Hằng chia sẻ để hai con có thể hồi hương, anh hoàn thành nghĩa vụ công dân, nộp phạt 32,2 triệu NDT ( 5 triệu USD ) tiền trốn thuế. Anh đăng tải biên lai đóng phạt, có dấu mộc đỏ chứng nhận của cơ quan chức năng để làm bằng chứng. Về khoản nợ 20 triệu NDT ( 2,9 triệu USD ) với Trịnh Sảng, Trương Hằng cho biết đã trả không thiếu một xu cho bạn gái cũ.

Hiện vụ việc giữa đôi bên vẫn đang cực kỳ căng thẳng và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài ngày tới.