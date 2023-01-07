Mới đây, Trương Hằng đã mở họp báo tố cáo Trịnh Sảng có hành vi ngược đãi chính con ruột của mình.

Mới đây, Trương Hằng đã mở họp báo tố cáo Trịnh Sảng có hành vi ngược đãi chính con đẻ của mình khiến cư dân mạng không khỏi "dậy sóng" và phẫn nộ. Theo như đoạn video mà phía Trương Hẳng cung cấp thì hai đứa trẻ liên tục kêu khóc khi nghe bố nói tới ở với mẹ, chúng không chịu đi và luôn nói “sợ mẹ”. Ngoài ra, Trương Hằng còn tung hình ảnh vết thương dài 6cm phải khâu 5 mũi ở ngón tay con gái và vết loét trên miệng con trai, cho rằng những vết thương này có trong thời gian các con ở chung với mẹ.

Loạt bằng chứng chứng minh Trịnh Sảng ngược đãi 2 nhóc tỳ do Trương Hằng tung ra - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một số thông tin cho rằng Trương Hằng đã báo cáo sự việc này từ hồi tháng 6 nhưng tòa án và bệnh viện đều cho rằng đó không phải là bạo hành. Lần này, Trương Hằng tiếp tục đăng thông tin lên mạng gây sức ép lên phía Trịnh Sảng. Phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng có thể sẽ diễn ra vào ngày 9/1 tới đây. Trước đó, vào ngày 16/12, Trịnh Sảng đăng ảnh chụp cùng các con ở Mỹ. Hai bé được mẹ đưa đi xem máy bay với tâm trạng vui vẻ. Để bảo vệ cuộc sống riêng tư của con, nữ diễn viên không để lộ gương mặt hai bé. Cặp song sinh một trai và một gái của Trịnh Sảng mới 2 tuổi.

Nguồn tin cho biết, mối quan hệ của Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng hiện đã được cải thiện. Họ thống nhất cùng nhau nuôi dưỡng tốt hai con. Nữ diễn viên được bạn trai tạo điều kiện thường xuyên gặp gỡ, đưa hai con đi chơi để vun đắp tình cảm. Năm 2021, mối quan hệ giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng từng rất căng thẳng khi hai bên liên tục đấu tố. Trương Hằng cũng chính là người tố Trịnh Sảng trốn thuế và khiến nữ diễn viên bị điều tra vào năm ngoái. Nữ diễn viên sinh năm 1991 bị phạt 46 triệu USD vì trốn thuế và loại bỏ khỏi làng giải trí Hoa ngữ. Trịnh Sảng là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến... Năm 2021, cô nhận hình phạt cấm sóng vĩnh viễn, bị tẩy chay khỏi giới giải trí xứ tỷ dân sau khi vướng scandal trốn thuế, nhờ người mang thai hộ, bỏ rơi con sinh đôi. Một năm qua, Trịnh Sảng sống tại Mỹ. Cô thay đổi cách sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Không còn vướng bận công việc, Trịnh Sảng dành thời gian cho việc đọc sách, học ngoại ngữ, chăm sóc thú cưng và trải nghiệm văn hóa địa phương. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những giây phút đời thường vui vẻ.

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