Hậu bị phong sát, cuộc sống của Trịnh Sảng bất ngờ được netizen xứ Trung quan tâm vì điều này

Trịnh Sảng bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.
- Sau 2 năm bị 'phong sát' khỏi làng giải trí Cbiz, Trịnh Sảng bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng vì điều này
- Tuyển tập những câu chuyện ly hôn đầy ắp drama tại Cbiz: Bất ngờ với cái tên Trịnh Sảng
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với chủ đề đề cử "đóa hoa nhài trắng thuần khiết duy nhất của showbiz". Điều bất ngờ là cái tên Trịnh Sảng lại một lần nữa được tái xuất.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, nếu như không có bê bối đời tư thì Trịnh Sảng giờ sẽ là top tiểu hoa 90 của Cbiz. Dù đã bị "xóa sổ" khỏi giới giải trí 2 năm nay nhưng nhan sắc của mỹ nhân này vẫn luôn nằm ở thứ hạng cao nếu xét về thời điểm đó, chỉ đáng tiếc tự tay nữ diễn viên đã làm cho sự nghiệp của mình tiêu tan chỉ vì drama không đáng có.
Kể từ sau loạt bê bối mang thai hộ, bỏ con, trốn thuế, Trịnh Sảng bị phong sát và gần như "lặn mất tăm" trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên sang Mỹ để giành quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng, nhưng thua kiện.
Người đẹp Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng chia sẻ cảm thấy bớt áp lực khi rời showbiz, sống ở nơi đất khách có ít người nhận ra cô. Trịnh Sảng nuôi một cún cưng ở Mỹ. Cô nỗ lực học tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống bản địa.