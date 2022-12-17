Hậu bị phong sát, cuộc sống của Trịnh Sảng bất ngờ được netizen xứ Trung quan tâm vì điều này

Trịnh Sảng bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với chủ đề đề cử "đóa hoa nhài trắng thuần khiết duy nhất của showbiz". Điều bất ngờ là cái tên Trịnh Sảng lại một lần nữa được tái xuất.

Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng cho rằng, nếu như không có bê bối đời tư thì Trịnh Sảng giờ sẽ là top tiểu hoa 90 của Cbiz. Dù đã bị "xóa sổ" khỏi giới giải trí 2 năm nay nhưng nhan sắc của mỹ nhân này vẫn luôn nằm ở thứ hạng cao nếu xét về thời điểm đó, chỉ đáng tiếc tự tay nữ diễn viên đã làm cho sự nghiệp của mình tiêu tan chỉ vì drama không đáng có.

Kể từ sau loạt bê bối mang thai hộ, bỏ con, trốn thuế, Trịnh Sảng bị phong sát và gần như "lặn mất tăm" trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên sang Mỹ để giành quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng, nhưng thua kiện.

Người đẹp Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng chia sẻ cảm thấy bớt áp lực khi rời showbiz, sống ở nơi đất khách có ít người nhận ra cô. Trịnh Sảng nuôi một cún cưng ở Mỹ. Cô nỗ lực học tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống bản địa.

Trịnh Sảng là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ. Trước khi đối mặt với lệnh “phong sát” và những lùm xùm liên quan đến đời tư, nữ diễn viên gây ấn tượng qua các bộ phim đình đám như: Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới…

Trịnh Sảng hiện sống ra sao sau 2 năm bị cấm cửa khỏi showbiz Trung Quốc? Cựu diễn viên hiện sống ở Mỹ cùng bố mẹ. Cô được người tình cũ - diễn viên Trương Hằng tạo điều kiện thăm con 2 lần/tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-bi-phong-sat-cuoc-song-cua-trinh-sang-bat-ngo-uoc-netizen-xu-trung-quan-tam-vi-ieu-nay-536052.html