Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc mặt mộc không son phấn trắng mịn không tì vết, chuẩn 'thánh nữ mặt mộc'

Sao quốc tế 09/01/2023 14:44

Đăng ảnh khoe mặt mộc trên mạng xã hội, Triệu Lộ Tư khiến nhiều người phải xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp không tì vết.

Gây ấn tượng trong hàng loạt dự án phim ảnh đình đám, nhan sắc thật ngoài đời của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá vô cùng tốt. Triệu Lộ Tư sở hữu gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu. Nhiều lần cô nàng khiến người hâm mộ phải trầm trồ về mặt mộc đẹp không tỳ vết của mình.

Trên trang Weibo mới đây, Triệu Lộ Tư đã đăng tải hình ảnh mặt mộc vô cùng xinh đẹp của mình. Với làn da trắng, mịn, chiếc mũi cao, Triệu Lộ Tư là một trong những ngôi sao được netizen liệt kê vào danh sách "nữ thần mặt mộc" của Cbiz

Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc mặt mộc không son phấn trắng mịn không tì vết, chuẩn 'thánh nữ mặt mộc' - Ảnh 1

Ngắm nhìn hình ảnh mới của Triệu Lộ Tư, cư dân mạng không khỏi "gật đầu" công nhận rằng, dù chưa hề trang điểm nhưng nước da của Triệu Lộ Tư vẫn vô cùng mịn màng và trắng hồng. Có thể thấy, nhan sắc của Triệu Lộ Tư trước và sau khi trang điểm hoàn toàn không quá khác biệt. Không chỉ làn da mà đường nét gương mặt của Triệu Lộ Tư cũng nhận được mưa lời khen từ công chúng.

Đây không phải lần đầu Triệu Lộ Tư tự tin khoe nhan sắc không son phấn của mình trên mạng xã hội. Nhưng mỗi lần xuất hiện với gương mặt mộc, Triệu Lộ Tư đều gây bão mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái của mình. 

Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc mặt mộc không son phấn trắng mịn không tì vết, chuẩn 'thánh nữ mặt mộc' - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc mặt mộc không son phấn trắng mịn không tì vết, chuẩn 'thánh nữ mặt mộc' - Ảnh 3

Trong dàn tiểu Hoa đán thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung, Triệu Lộ Tư có thể nói là nổi bật hơn cả nhờ loạt tác phẩm đóng cùng các diễn viên có tiếng trong giới. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1988 liên tục vướng phải tai tiếng thị phi, nhiều bê bối gây tranh cãi. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn có được một lượng fan không nhỏ.

Triệu Lộ Tư khoe nhan sắc mặt mộc không son phấn trắng mịn không tì vết, chuẩn 'thánh nữ mặt mộc' - Ảnh 4

Hiện tại, Triệu Lộ Tư được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách.

Năm vừa qua được coi là năm thành công lớn với Triệu Lộ Tư, sau khi vụt sáng với "Tinh Hán Xán Lạn" đóng chung với Ngô Lỗi, nhiều dự án lớn tìm đến cô nàng, hiện tại là "Thần Ẩn" đóng chung với Vương An Vũ, trước đó là "Vụng trộm không thể giấu" đóng cặp với Trần Triết Viễn.

Về dự án Thần Ẩn đang quay hình, đây được xem như là phần ngoại truyện của "Thiên Cổ Quyết Trần", xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

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