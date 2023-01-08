Triệu Lộ Tư nhận 'cơn mưa' lời khen khi cưu mang 13 thú cưng bị bỏ rơi

Sao quốc tế 08/01/2023 20:25

Cư dân mạng xứ Trung dành lời khen cho Triệu Lộ Tư khi biết nữ diễn viên cưu mang 13 con thú cưng bị bỏ rơi.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dành lời khen cho Triệu Lộ Tư khi biết nữ diễn viên cưu mang 13 con thú cưng bị bỏ rơi. Cụ thể, mạng xã hội chia sẻ thông tin rằng, có người nhờ Triệu Lộ Tư nhận nuôi một con mèo bị mất chủ. Nữ diễn viên không do dự đã nhận lời luôn, người kia nói thấy cô đã nhận nuôi rất nhiều thú hoang nên có chút hơi ngại khi mở lời. Song, nữ diễn viên họ Triệu liền nói “Thêm 1 con cũng không nhiều”.

Triệu Lộ Tư hiện đã nuôi tất cả 13 con thú cưng, 8 con cún và 5 con mèo. Hầu hết đều là được cô ấy và mẹ cô ấy cưu mang. Một số là do nhà hàng xóm không có thời gian nuôi, không tiện nuôi cún, một con nhìn ốm yếu nên mua về nuôi, một con là nhận nuôi trong lúc bệnh dịch diễn ra. Triệu Lộ Tư rất thích động vật, khi rảnh là đều chăm sóc, tắm và chơi cùng chúng.

Triệu Lộ Tư nhận 'cơn mưa' lời khen khi cưu mang 13 thú cưng bị bỏ rơi - Ảnh 1

Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ trẻ có con đường thăng tiến nhanh nhất trong showbiz Trung Quốc hiện nay. Cô chỉ mất 5 năm làm nghề để vào top diễn viên tuyến đầu của ngành phim ảnh xứ tỷ dân. Trang tin nhận định xét đến độ nổi tiếng trong dàn sao trẻ, Triệu Lộ Tư chỉ thua mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô hiện là nữ diễn viên sinh sau năm 1995 được trả mức thù lao dẫn đầu, có nhiều vai diễn nổi bật, nhưng nữ diễn viên cũng luôn là tâm điểm của những chỉ trích từ dư luận. Công chúng thường xuyên phê phán cô diễn xuất một màu, rập khuôn nhân vật. Trong nhiều năm, sao trẻ đóng đạt nhất vai diễn "cô gái ngọt ngào, hài hước", trong các bộ phim thần tượng "mỳ ăn liền". Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận việc Triệu Lộ Tư đi lên bằng chỉ số truyền thông thay vì thực lực. Cô thiếu những vai diễn chất lượng, thể hiện kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng lại thừa số lượng kịch bản tham gia.

Triệu Lộ Tư nhận 'cơn mưa' lời khen khi cưu mang 13 thú cưng bị bỏ rơi - Ảnh 2

Hai năm qua, Triệu Lộ Tư cũng là một trong những gương mặt sao trẻ khiến khán giả bội thực khi xuất hiện trong quá nhiều dự án phim. Một năm cô có thể nhận liền tay 2-3 dự án, phim này chưa quay xong đã có tên trong danh sách diễn viên chính của phim khác.

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án: Fan phát số trước sự kết hợp của cặp đôi siêu hot Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư?

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án: Fan phát số trước sự kết hợp của cặp đôi siêu hot Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư?

Xuất hiện thông tin Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư sắp sửa kết hợp chung trong một dự án.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư phim của Triệu Lộ Tư thú cưng của Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án: Fan phát số trước sự kết hợp của cặp đôi siêu hot Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư?

Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Tòa Án: Fan phát số trước sự kết hợp của cặp đôi siêu hot Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư?

Chưa kịp đẩy thuyền Dương Dương và Triệu Lộ Tư đến với nhau, fan couple lo lắng trước hành động 'bóc phốt' của nhà trai

Chưa kịp đẩy thuyền Dương Dương và Triệu Lộ Tư đến với nhau, fan couple lo lắng trước hành động 'bóc phốt' của nhà trai

Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng

Sau khi bị dính phốt mắc bệnh ngôi sao, Triệu Lộ Tư bất ngờ di chuyển trên không trung trong Gala đài Đông Phương gây bão mạng

Điểm mặt những bộ phim Hoa Ngữ hay nhất trong năm 2022: Lưu Diệc Phi tái xuất viên mãn, Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi cặp đôi của năm

Điểm mặt những bộ phim Hoa Ngữ hay nhất trong năm 2022: Lưu Diệc Phi tái xuất viên mãn, Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi cặp đôi của năm

Hết gây tranh cãi vì để trợ lý quỳ gối thay giày, Triệu Lộ Tư lại bị bóc phốt làm ảnh hưởng đoàn phim

Hết gây tranh cãi vì để trợ lý quỳ gối thay giày, Triệu Lộ Tư lại bị bóc phốt làm ảnh hưởng đoàn phim

'Mẹ' Triệu Lệ Dĩnh - Triệu Lộ Tư nhận tin vui lớn ở tuổi U50, dân mạng đồng loạt chúc mừng

'Mẹ' Triệu Lệ Dĩnh - Triệu Lộ Tư nhận tin vui lớn ở tuổi U50, dân mạng đồng loạt chúc mừng

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 41 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng