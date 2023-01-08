Cư dân mạng xứ Trung dành lời khen cho Triệu Lộ Tư khi biết nữ diễn viên cưu mang 13 con thú cưng bị bỏ rơi.
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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dành lời khen cho Triệu Lộ Tư khi biết nữ diễn viên cưu mang 13 con thú cưng bị bỏ rơi. Cụ thể, mạng xã hội chia sẻ thông tin rằng, có người nhờ Triệu Lộ Tư nhận nuôi một con mèo bị mất chủ. Nữ diễn viên không do dự đã nhận lời luôn, người kia nói thấy cô đã nhận nuôi rất nhiều thú hoang nên có chút hơi ngại khi mở lời. Song, nữ diễn viên họ Triệu liền nói “Thêm 1 con cũng không nhiều”.
Triệu Lộ Tư hiện đã nuôi tất cả 13 con thú cưng, 8 con cún và 5 con mèo. Hầu hết đều là được cô ấy và mẹ cô ấy cưu mang. Một số là do nhà hàng xóm không có thời gian nuôi, không tiện nuôi cún, một con nhìn ốm yếu nên mua về nuôi, một con là nhận nuôi trong lúc bệnh dịch diễn ra. Triệu Lộ Tư rất thích động vật, khi rảnh là đều chăm sóc, tắm và chơi cùng chúng.
Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ trẻ có con đường thăng tiến nhanh nhất trong showbiz Trung Quốc hiện nay. Cô chỉ mất 5 năm làm nghề để vào top diễn viên tuyến đầu của ngành phim ảnh xứ tỷ dân. Trang tin nhận định xét đến độ nổi tiếng trong dàn sao trẻ, Triệu Lộ Tư chỉ thua mỗi Địch Lệ Nhiệt Ba.
Cô hiện là nữ diễn viên sinh sau năm 1995 được trả mức thù lao dẫn đầu, có nhiều vai diễn nổi bật, nhưng nữ diễn viên cũng luôn là tâm điểm của những chỉ trích từ dư luận. Công chúng thường xuyên phê phán cô diễn xuất một màu, rập khuôn nhân vật. Trong nhiều năm, sao trẻ đóng đạt nhất vai diễn "cô gái ngọt ngào, hài hước", trong các bộ phim thần tượng "mỳ ăn liền". Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận việc Triệu Lộ Tư đi lên bằng chỉ số truyền thông thay vì thực lực. Cô thiếu những vai diễn chất lượng, thể hiện kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng lại thừa số lượng kịch bản tham gia.
Hai năm qua, Triệu Lộ Tư cũng là một trong những gương mặt sao trẻ khiến khán giả bội thực khi xuất hiện trong quá nhiều dự án phim. Một năm cô có thể nhận liền tay 2-3 dự án, phim này chưa quay xong đã có tên trong danh sách diễn viên chính của phim khác.