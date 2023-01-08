Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dành lời khen cho Triệu Lộ Tư khi biết nữ diễn viên cưu mang 13 con thú cưng bị bỏ rơi. Cụ thể, mạng xã hội chia sẻ thông tin rằng, có người nhờ Triệu Lộ Tư nhận nuôi một con mèo bị mất chủ. Nữ diễn viên không do dự đã nhận lời luôn, người kia nói thấy cô đã nhận nuôi rất nhiều thú hoang nên có chút hơi ngại khi mở lời. Song, nữ diễn viên họ Triệu liền nói “Thêm 1 con cũng không nhiều”.

Triệu Lộ Tư hiện đã nuôi tất cả 13 con thú cưng, 8 con cún và 5 con mèo. Hầu hết đều là được cô ấy và mẹ cô ấy cưu mang. Một số là do nhà hàng xóm không có thời gian nuôi, không tiện nuôi cún, một con nhìn ốm yếu nên mua về nuôi, một con là nhận nuôi trong lúc bệnh dịch diễn ra. Triệu Lộ Tư rất thích động vật, khi rảnh là đều chăm sóc, tắm và chơi cùng chúng.