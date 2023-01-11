Trịnh Sảng chính thức thua kiện, con số bồi thường lên đến vài trăm tỷ đồng

Sao quốc tế 11/01/2023 12:03

Chưa kịp bàng hoàng việc bị tố ngược đãi con cái, Trịnh Sảng tiếp tục vướng phải vận đen khi nhận kết quả thua kiện.

Mới đây một số trang báo uy tín Trung Quốc đã đưa tin sau hai lần xét xử, cuối cùng tòa án đã phán quyết công ty Thượng Huy Ảnh Thị giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng với Trịnh Sảng.

Theo đó, nữ diễn viên sẽ phải bồi thường số tiền là 60 triệu NDT cùng 700.000 NDT phí thụ lý vụ án cho đoàn phim Tuyệt mật giả. Tổng cộng, nữ diễn viên phải trả số tiền 60,7 triệu NDT (khoảng 8,96 triệu USD).

Trịnh Sảng chính thức thua kiện, con số bồi thường lên đến vài trăm tỷ đồng - Ảnh 1
Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Trước đó, công ty Thượng Huy Ảnh Thị cho biết bộ phim Tuyệt mật giả đã được sắp xếp phát sóng trên CCTV, nhưng do Trịnh Sảng vướng bê bối nên phim bị hủy bỏ khiến nhà đầu tư chịu tổn thất.

Trịnh Sảng chính thức thua kiện, con số bồi thường lên đến vài trăm tỷ đồng - Ảnh 2
Nữ diễn viên liên tục gặp họa trong thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Dẫu vậy với việc Trịnh Sảng đang sống tại Mỹ, nên không biết nguyên đơn có thể đòi lại số tiền hay không. Chưa kể mới đây nữ diễn viên còn bị Trương Hằng chỉ trích không xứng đáng làm mẹ vì đối xử không đúng đắn với các con ruột khi sẵn sãng đăng ký thẻ nghèo cho con dù mình sống sung sướng trong căn nhà lớn. 

Chưa dừng lại ở đó, Trương Hằng còn nhiều lần viết bài tố cáo, thách thức cha con Trịnh Sảng đưa ra được bằng chứng anh nói dối. Cuộc tranh cãi trên mạng xã hội của họ kéo dài suốt hai năm qua.

Chứng kiến mỹ nhân một thời Cbiz vướng vào những rắc rối và tự tay mình hủy hoại sự nghiệp của bản thân, nhiều người không khỏi phần buồn lòng. Trịnh Sảng là nữ diễn viên người Trung Quốc nổi tiếng với vai diễn đầu tay Sở Vũ Tiêm trong phim truyền hình Cùng Ngắm Mưa Sao Băng.

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