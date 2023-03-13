Điểm mặt nhưng sao nữ đóng cảnh nước mắt đỉnh cao nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đẳng cấp nhưng cũng phải xếp sau 1 người

Sao quốc tế 13/03/2023 18:20

Dưới đây là những cái tên có khả năng đóng cảnh khóc đỉnh nhất tại Cbiz.

Có rất nhiều diễn viên sở hữu đôi mắt xuất thần trong phim truyền hình. Không cần lời thoại nào, chỉ cần nhiều vào đôi mắt của họ cũng giúp cho khán giả cảm nhận được cảm xúc của nhân vật trong phim như thế nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều đó và dưới đây chính là số ít mỹ nhân ở thời điểm hiện tại trên màn ảnh Cbiz có thể làm được. 

Tôn Lệ

Điểm mặt nhưng sao nữ đóng cảnh nước mắt đỉnh cao nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đẳng cấp nhưng cũng phải xếp sau 1 người - Ảnh 1
Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Đầu tiên không thể không nhắc đến nữ diễn viên Tôn Lệ, cô nàng vốn nổi tiếng với "ánh mắt sát thủ trong bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Từ cô gái ngây thơ biến thành một kẻ độc đoán. Toàn bộ ánh mặt và khí chất sau khi "hắc hóa" đều khác biệt, khinh thường nhẹ nhàng, bá đạo kiêu ngạo, trong mắt có dao, nhìn như cười nhưng lại khiến người ta phải sợ hãi, giống như dùng "ánh mắt" giết người. 

Không chỉ xuất sắc trong việc diễn xuất bằng ánh mắt mà những cảnh quay khi khóc của nữ diễn viên cũng góp phần giúp người hâm mộ phát sốt khen ngợi hết lời. 

Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt nhưng sao nữ đóng cảnh nước mắt đỉnh cao nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đẳng cấp nhưng cũng phải xếp sau 1 người - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Kỹ năng diễn xuất bằng mắt của Triệu Lệ Dĩnh cũng rất tốt trong số dàn diễn viên nữ hiện nay ở Cbiz. Chẳng hạn, sự thay đổi vai diễn của cô trong Minh Lan truyện phụ thuộc vào sự thay đổi của ánh mắt. Một chút giải phóng “bản chất” của mình, ánh mắt bắt đầu trở nên kiên quyết, bá đạo, nhìn lại khiến người ta phải run sợ.

Trải qua nhiều năm đóng phim, mỹ nhân họ Triệu vẫn đang ngày ngày tiến bộ và không ngừng cho ra mắt những sản phẩm chất lượng gửi đến người xem. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh nếu cứ tiếp tục trên đà phát triển như này khả năng cô được coi là nữ diễn viên toàn diện nhất Trung Quốc là chuyện không sớm hay muộn cũng xảy ra mà thôi. 

Dương Tử

Điểm mặt nhưng sao nữ đóng cảnh nước mắt đỉnh cao nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đẳng cấp nhưng cũng phải xếp sau 1 người - Ảnh 3
Dương Tử - Ảnh: Internet

Diễn xuất bắt mắt cũng như cảnh khóc của cô trong Hương mật tựa khói sương và Bạch Xà truyện cũng được khán giả khẳng định. Với đôi mắt đầy hào quang, những nhân vật cô ấy tạo ra đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người hâm mộ. Tuy nhiên, các vai diễn của Dương Tử từ trước đến nay vẫn không có nhiều khác biệt, và cô chưa từng đóng một vai phản diện nào.

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