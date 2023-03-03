Chủ Diễn: Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hợp với sao nam này?

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hợp với 'Thái tử Cbiz' khiến nhiều người cảm thấy phấn khích tột độ.

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong bộ phim chiếu đài CCTV Chủ Diễn của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Thực hư tin đồn này bắt nguồn từ việc netizen đã nhanh nhạy phát hiện ra trên trang Douban của Chủ Diễn có hiển thị hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tần Hải Lộ trong phần diễn viên tham gia phim. Dẫu vậy về phía những người có trên trang Douban vẫn chưa phản hồi về vấn đề này nên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức dự đoán.

Về phía cư dân mạng, đa phần mọi người không quá tin tưởng Triệu Lệ Dĩnh sẽ có cơ hội làm việc với đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy nhiên, theo đó một số bộ phận anti fan cho rằng với trình độ lẫn thực lực của cô nàng thì vẫn chưa đủ tầm để tham gia phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn.

Mặt khác, vẫn có netizen cảm thấy nếu Triệu Lệ Dĩnh thực sự đóng Chủ Diễn, đây sẽ là cơ hội rất tốt để nàng tiểu hoa nâng cao danh tiếng và địa vị trong giới bởi lẽ bất kể những ai tham gia phim có sự góp mặt của Trương Nghệ Mưu đều có được thành công vang dội. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có tài nguyên rất tốt, đồng thời được xem là hoa đán nổi bật nhất hiện nay. Với quyết tâm theo đuổi phái diễn viên thực lực, người đẹp sinh năm 1987 đã gặt hái được một số thành công nhất định. Ngoài hai bộ phim chiếu đài là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và đặc biệt là Gió Thổi Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh còn một bộ điện ảnh đang ghi hình, có tên Hổ Lang Chi Lộ. Được biết, đây là dự án lớn, hướng tới tranh giải trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-dien-netizen-phan-khich-truoc-thong-tin-trieu-le-dinh-sap-tai-hop-voi-sao-nam-nay-561506.html