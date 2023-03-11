Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim

Sao quốc tế 11/03/2023 22:11

Thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía CĐM xứ Trung.

Park Min Young hiện đang là một trong những diễn viên nữ hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên ít ai biết cô nàng đã từng hợp tác đóng phim chung với "tình cũ" của Triệu Lệ Dĩnh, chính là Trương Hàn

Mới đây theo một số nguồn tin từ báo Trung Quốc cho biết bộ phim truyền hình do Trương Hàn và Park Min Young đóng chính là Cẩm Y Dạ Hành và Cẩm Y Phi Long được bán đấu giá công khai quyền phát sóng. Giá dự kiến là 40,2 triệu NDT, giá khởi điểm là 28,14 triệu NDT dẫu vậy với việc đưa ra một mức giá cao ngất ngưỡng đã khiến cho phiên đấu giá bị thất bại khi không có nổi người mua. 

Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim - Ảnh 1
 

Phim do Leshi sản xuất, kinh phí đầu tư hơn 100 triệu NDT, từng được xếp hạng tác phẩm đồ sộ đáng mong đợi nhất thời bấy giờ. 

Đã đóng máy và hậu kì xong từ năm 2015 nhưng phim vẫn bị "ngâm" suốt thời gian dài khiến nhà sản xuất bị kiện ra tòa và nợ nần chồng chất. Ngoài ra bên cạnh đó còn có một số nguồn tin khác tiết lộ chính Park Min Young là một phần nguyên nhân khiến phim bị đắp chiếu do phía Trung Quốc đang thi hành lệnh cấm Hàn. 

Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim - Ảnh 2
Park Min Young và Trương Hàn - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trương Hàn bị coi là đã hết thời vì diễn xuất và nhan sắc dầu mỡ. Phim gần đây nhất lên sóng là Những Quý Ông Khu Đông Bát bị ném đá dữ dội vì kịch bản "mất não", nam chính sàm sỡ đồng nghiệp ngay trên màn ảnh. 

Còn Park Min Young lại liên tục lộ dấu hiệu lão hóa vì phẫu thuật thẩm mỹ và dính vào lùm xùm với bạn trai cũ kinh doanh bất hợp pháp. 

Fan lo lắng cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngay sau thông tin này?

Fan lo lắng cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngay sau thông tin này?

Netizen xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp hết thời.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hàn Triệu Lệ Dĩnh Park Min Young sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Fan lo lắng cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngay sau thông tin này?

Fan lo lắng cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngay sau thông tin này?

Cùng xuất hiện chung tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh và bản sao của mình khiến fan bất phân thắng bại trong việc so sánh ai hơn ai

Cùng xuất hiện chung tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh và bản sao của mình khiến fan bất phân thắng bại trong việc so sánh ai hơn ai

Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa'

Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa'

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Chủ Diễn: Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hợp với sao nam này?

Chủ Diễn: Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hợp với sao nam này?

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh không được tổ chức hôn lễ với Phùng Thiệu Phong: Tất cả là vì người này?

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh không được tổ chức hôn lễ với Phùng Thiệu Phong: Tất cả là vì người này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 38 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới