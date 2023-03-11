Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim

Thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía CĐM xứ Trung.

Park Min Young hiện đang là một trong những diễn viên nữ hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên ít ai biết cô nàng đã từng hợp tác đóng phim chung với "tình cũ" của Triệu Lệ Dĩnh, chính là Trương Hàn.

Mới đây theo một số nguồn tin từ báo Trung Quốc cho biết bộ phim truyền hình do Trương Hàn và Park Min Young đóng chính là Cẩm Y Dạ Hành và Cẩm Y Phi Long được bán đấu giá công khai quyền phát sóng. Giá dự kiến là 40,2 triệu NDT, giá khởi điểm là 28,14 triệu NDT dẫu vậy với việc đưa ra một mức giá cao ngất ngưỡng đã khiến cho phiên đấu giá bị thất bại khi không có nổi người mua.





Phim do Leshi sản xuất, kinh phí đầu tư hơn 100 triệu NDT, từng được xếp hạng tác phẩm đồ sộ đáng mong đợi nhất thời bấy giờ.

Đã đóng máy và hậu kì xong từ năm 2015 nhưng phim vẫn bị "ngâm" suốt thời gian dài khiến nhà sản xuất bị kiện ra tòa và nợ nần chồng chất. Ngoài ra bên cạnh đó còn có một số nguồn tin khác tiết lộ chính Park Min Young là một phần nguyên nhân khiến phim bị đắp chiếu do phía Trung Quốc đang thi hành lệnh cấm Hàn.

Park Min Young và Trương Hàn - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trương Hàn bị coi là đã hết thời vì diễn xuất và nhan sắc dầu mỡ. Phim gần đây nhất lên sóng là Những Quý Ông Khu Đông Bát bị ném đá dữ dội vì kịch bản "mất não", nam chính sàm sỡ đồng nghiệp ngay trên màn ảnh.

Còn Park Min Young lại liên tục lộ dấu hiệu lão hóa vì phẫu thuật thẩm mỹ và dính vào lùm xùm với bạn trai cũ kinh doanh bất hợp pháp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-bat-ngo-truoc-thong-tin-tinh-cu-trieu-le-dinh-va-park-min-young-tung-ong-chung-phim-563561.html