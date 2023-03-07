Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa'

Sao quốc tế 07/03/2023 16:34

Chỉ cần 1 bức ảnh, netizen lập tức quay xe khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh từ xưa tới nay luôn được coi là nữ diễn viên thành công bậc nhất Cbiz trong hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, dù có cho mình sự nghiệp nổi bật hơn cả trong lứa tiểu hoa sau 85 nhưng mỹ nhân họ Triệu xưa nay vẫn không được đánh giá cao ở khoản nhan sắc và phong cách thời trang

Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa' - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Nhiều nhận xét cho rằng nữ diễn viên có gu thời trang không sang, “phèn” và quê mùa. Tuy nhiên mới đây chỉ cần duy nhất 1 bức hình, anti fan chỉ còn biết câm nín không nói thành lời. 

Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa' - Ảnh 2
Bức ảnh khiến fan phát sốt của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đây là bức hình chụp trong một sự kiện do nhãn hàng tổ chức từ năm 2019 của nàng tiểu hoa. Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên vì khí chất quá sang chảnh, đúng vibe tổng tài trong truyền thuyết. Thần thái của cô nàng không khỏi khiến fan phấn khích khi toát ra vẻ quý tộc. 

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở vùng nông thôn Trung Quốc. Nữ diễn viên từng chia sẻ cha cô nguyên là một cảnh sát, sau này về gắn bó với việc nông, còn mẹ bán hàng ở cửa hàng bách hóa. Triệu Lệ Dĩnh không có cơ hội được theo học diễn xuất bài bản mà chỉ vô tình bén duyên với nghệ thuật sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng nhỏ. 

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Triệu Lệ Dĩnh và một số mỹ nhân bị tố tăng cân vô tình khiến cho cảnh bế công chúa trở nên dở khóc dở cười hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh sao châu á sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Chủ Diễn: Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hợp với sao nam này?

Chủ Diễn: Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hợp với sao nam này?

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh không được tổ chức hôn lễ với Phùng Thiệu Phong: Tất cả là vì người này?

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh không được tổ chức hôn lễ với Phùng Thiệu Phong: Tất cả là vì người này?

TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban

TOP những mỹ nhân tăng cân nhưng vẫn xinh đẹp vạn người mê: Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi chứng tỏ nhan sắc trời ban

Điểm mặt những ngôi sao đóng vai phản diện hay nhất Cbiz: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cùng góp mặt

Điểm mặt những ngôi sao đóng vai phản diện hay nhất Cbiz: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cùng góp mặt

Đẳng cấp ngôi sao quốc dân như Triệu Lệ Dĩnh, xuất hiện ở đâu là gây náo loạn đến đó

Đẳng cấp ngôi sao quốc dân như Triệu Lệ Dĩnh, xuất hiện ở đâu là gây náo loạn đến đó

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 49 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 11 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 15 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới