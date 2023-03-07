Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa'

Chỉ cần 1 bức ảnh, netizen lập tức quay xe khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh từ xưa tới nay luôn được coi là nữ diễn viên thành công bậc nhất Cbiz trong hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, dù có cho mình sự nghiệp nổi bật hơn cả trong lứa tiểu hoa sau 85 nhưng mỹ nhân họ Triệu xưa nay vẫn không được đánh giá cao ở khoản nhan sắc và phong cách thời trang.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Nhiều nhận xét cho rằng nữ diễn viên có gu thời trang không sang, “phèn” và quê mùa. Tuy nhiên mới đây chỉ cần duy nhất 1 bức hình, anti fan chỉ còn biết câm nín không nói thành lời.

Bức ảnh khiến fan phát sốt của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đây là bức hình chụp trong một sự kiện do nhãn hàng tổ chức từ năm 2019 của nàng tiểu hoa. Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên vì khí chất quá sang chảnh, đúng vibe tổng tài trong truyền thuyết. Thần thái của cô nàng không khỏi khiến fan phấn khích khi toát ra vẻ quý tộc.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở vùng nông thôn Trung Quốc. Nữ diễn viên từng chia sẻ cha cô nguyên là một cảnh sát, sau này về gắn bó với việc nông, còn mẹ bán hàng ở cửa hàng bách hóa. Triệu Lệ Dĩnh không có cơ hội được theo học diễn xuất bài bản mà chỉ vô tình bén duyên với nghệ thuật sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng nhỏ.

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