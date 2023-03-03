Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh không được tổ chức hôn lễ với Phùng Thiệu Phong: Tất cả là vì người này?

Lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh không thể có buổi hôn lễ như ao ước của bao cô gái khiến netizen bất ngờ.

Sau khi hợp tác cùng trong Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện, Triệu lệ Dĩnh chính thức tuyên bố hẹn hò, rồi kết hôn. Chẳng lâu sau cặp đôi đã đón chào kết tinh hạnh phúc là cậu con trai nhỏ Tưởng Tưởng. Tưởng chừng như fan hâm mộ sẽ được chứng kiến một trong những hôn lễ rầm rộ nhất trong giới Cbiz thì tất cả bất ngờ nhận lại cái kết đắng khi cả 2 bất ngờ nói lời chia tay nhau trong hòa bình.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong “đường ai nấy đi” có thể là do hết tình, nhưng còn nguyên nhân nào khác hay không thì chỉ người trong cuộc mới rõ. Chứng kiến cô nàng rơi đi mà không có được lễ cưới như bao cô dâu khác hằng mong ước không ít người cảm thấy buồn lòng cho nữ diễn viên.

Lý do được mẹ Phùng Thiệu Phong đưa ra khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Internet

Theo đó, trong một bài phỏng vấn trên trang Sohu, mẹ Phùng Thiệu Phong có nhắc đến chuyện kết hôn của con trai và Triệu Lệ Dĩnh. Bà cho biết rằng: “Làm như thế (việc tổ chức hôn lễ) khiến nhà họ Phùng mất đi thể diện”. Câu trả lời này đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc vì rõ ràng nhà Phùng Thiệu Phong đang quá coi thường Triệu Lệ Dĩnh.

Có ý kiến cho rằng nhà họ Phùng không thích Triệu Lệ Dĩnh vì không môn đăng hậu đối. Cô nàng có xuất thân thông thôn, trong khi đó nhà họ Phùng lại rất có gia thế. Không những vậy, trước khi yêu đương với Phùng Thiệu Phong đời hư của nàng tiểu hoa rất hỗn loạn với vô số tin tức tiêu cực.

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