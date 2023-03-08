Fan lo lắng cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngay sau thông tin này?

Netizen xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp hết thời.

Cùng với các dự án truyền hình đã được công bố từ trước, mỹ nhân hàng đầu lứa tiểu Hoa 85 của Cbiz - Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên dính tin đồn nhập đoàn phim mới. Trong đó, thông tin cô sắp trở lại màn ảnh rộng với Hổ Lang Chi Lộ nhận được sự chú ý lớn. Tuy nhiên, mới đây nhất vị thế của nữ diễn viên đã bị ảnh hưởng khi một số trang báo Trung Quốc đưa tin cô sẽ không được đứng ở vị trí nhất phiên.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh trong địa hạt phim ảnh với việc cho ra mắt nhiều dự án truyền hình đình đám như: Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng,...Đặc biệt hơn nữa, dự án Dữ Phượng Hành cũng là bộ phim được fan ngóng chờ nhiều nhất trong năm 2023 này.

Cùng với các dự án truyền hình kể trên, Triệu Lệ Dĩnh được cho là đang tiếp xúc với dự án điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ. Về phần phiên vị, theo thông tin mà blogger công bố, Triệu Lệ Dĩnh sẽ giữ phiên 2, xếp sau nam chính Tiêu Ương.

Thông tin này ngay lập tức gây được sự chú ý lớn từ fan hâm mộ, hầu hết những ai nghe xong đều cảm thấy khó tin bởi Triệu Lệ Dĩnh với sức hút lẫn độ nổi tiếng của mình rõ ràng phải nằm ở vị trí nhất phiên mới đúng.

Thông tin cụ thể về phim Hổ Lang Chi Lộ chưa được công bố cụ thể. Trong dàn tiểu Hoa lứa 85, ngoài Triệu Lệ Dĩnh còn có Dương Mịch cũng trở lại màn ảnh rộng vào thời gian tới. Với việc tham gia tẩy tóc phục vụ cho vai diễn trong Không Có Việc Gì Là Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được, có thể thấy quyết tâm của Dương Mịch khi đóng điện ảnh lần này là rất lớn. Khán giả bày tỏ sự hào hứng với sự trở lại và đối đầu của 2 mỹ nhân hàng đầu lứa tiểu Hoa 85.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-lo-lang-cho-vi-the-cua-trieu-le-dinh-ngay-sau-thong-tin-nay-562820.html