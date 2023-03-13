Netizen bất ngờ lo cho số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử ngay khi xuất hiện thông tin này?

Mới đây netizen đã đồng loạt chỉ ra những phim do Tencent sản xuất đều có dấu hiệu bị flop khiến cho số phận của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mặc dù đều là dự án trọng điểm, cấp S+ nhưng rất nhiều cư dân mạng đang tỏ ra khá bi quan về tương lai của Trường Tương Tư và Dữ Phượng Hành do Dương Tử - Đàn Kiện Thứ, Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân đóng chính.

Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là bởi đa số các bộ phim lên sóng thời gian qua do Tencent sản xuất đều không có được thành công mà toàn nhận lại kết cục flop cay đắng.

Thậm chí, dù Kính Song Thành, Hộc Châu Phu Nhân hoặc ngay cả Thả Thí Thiên Hạ sở hữu dàn diễn viên toàn là lưu lượng nổi tiếng từ Lý Dịch Phong, Dương Dương - hai trong bộ tứ đỉnh lưu đời đầu, Dương Mịch nhưng vẫn không thể cứu nổi dự án, thậm chí còn nhận về số điểm đánh giá dưới mức trung bình khiến fan hoàn toàn thất vọng.

Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Vì thế cho nên việc người hâm mộ của dàn diễn viên Trường Tương Tư và Dữ Phượng Hành cảm thấy hoang mang và lo lắng cho thành tích của phim khi phát sóng là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Tuy nhiên, một số bộ phận netizen lại cho rằng cả 2 dự án trên trong đoạn trailler vừa được công chiếu nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan hâm mộ. Chưa kể Dữ Phượng Hành và Trường Tương Tư đều có 2 nữ diễn viên có năng lực cực tốt là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử nên nỗi lo phim bị flop cũng vơi đi được phần nào.

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