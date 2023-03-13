Netizen bất ngờ lo cho số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử ngay khi xuất hiện thông tin này?

Sao quốc tế 13/03/2023 18:50

Mới đây netizen đã đồng loạt chỉ ra những phim do Tencent sản xuất đều có dấu hiệu bị flop khiến cho số phận của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mặc dù đều là dự án trọng điểm, cấp S+ nhưng rất nhiều cư dân mạng đang tỏ ra khá bi quan về tương lai của Trường Tương Tư  Dữ Phượng Hành do Dương Tử - Đàn Kiện Thứ, Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân đóng chính. 

Netizen bất ngờ lo cho số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử ngay khi xuất hiện thông tin này? - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là bởi đa số các bộ phim lên sóng thời gian qua do Tencent sản xuất đều không có được thành công mà toàn nhận lại kết cục flop cay đắng. 

Thậm chí, dù Kính Song Thành, Hộc Châu Phu Nhân hoặc ngay cả Thả Thí Thiên Hạ sở hữu dàn diễn viên toàn là lưu lượng nổi tiếng từ Lý Dịch Phong, Dương Dương - hai trong bộ tứ đỉnh lưu đời đầu, Dương Mịch nhưng vẫn không thể cứu nổi dự án, thậm chí còn nhận về số điểm đánh giá dưới mức trung bình khiến fan hoàn toàn thất vọng. 

Netizen bất ngờ lo cho số phận của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử ngay khi xuất hiện thông tin này? - Ảnh 2
Dương Tử trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Vì thế cho nên việc người hâm mộ của dàn diễn viên Trường Tương Tư và Dữ Phượng Hành cảm thấy hoang mang và lo lắng cho thành tích của phim khi phát sóng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. 

Tuy nhiên, một số bộ phận netizen lại cho rằng cả 2 dự án trên trong đoạn trailler vừa được công chiếu nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan hâm mộ. Chưa kể Dữ Phượng Hành và Trường Tương Tư đều có 2 nữ diễn viên có năng lực cực tốt là Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử nên nỗi lo phim bị flop cũng vơi đi được phần nào. 

Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim

Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim

Thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía CĐM xứ Trung.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Dữ Phượng Hành sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim

Netizen bất ngờ trước thông tin tình cũ Triệu Lệ Dĩnh và Park Min Young từng đóng chung phim

Fan lo lắng cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngay sau thông tin này?

Fan lo lắng cho vị thế của Triệu Lệ Dĩnh ngay sau thông tin này?

Cùng xuất hiện chung tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh và bản sao của mình khiến fan bất phân thắng bại trong việc so sánh ai hơn ai

Cùng xuất hiện chung tạo hình, Triệu Lệ Dĩnh và bản sao của mình khiến fan bất phân thắng bại trong việc so sánh ai hơn ai

Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa'

Thường bị chê bai 'nhà quê', Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp nữ thần: 'Còn ai dám chê quê mùa'

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Nổi tiếng là những mỹ nhân vóc dáng hoàn hảo, Triệu Lệ Dĩnh và một số sao nữ bất ngờ bị chê tăng cân không kiếm soát khiến cảnh quay gặp khó

Chủ Diễn: Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hợp với sao nam này?

Chủ Diễn: Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hợp với sao nam này?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới